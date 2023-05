"GW": Remont mieszkania Joachima Brudzińskiego z pomocą państwowej spółki

Zacytowano także jednego z fachowców, którego nazwisko wymieniono w wiadomościach. Zrezygnował z wykonania usługi, gdy dowiedział się, kto jest właścicielem mieszkania.

- Po prostu wolę unikać znanych osób. Poza tym tam się działo coś dziwnego, poprzednia ekipa porzuciła prace. Mówiono mi, że zachorowali, ale to wyglądało, jakby gwałtownie zeszli z roboty. Nie było też jasne, kto za to będzie płacił. Bałem się, że będą jakieś "krenty-wenty" - powiedział. W jego ocenie koszt całego remontu mógł wahać się od 200 do nawet 500 tys. złotych.

"GW" zwróciła również uwagę na oświadczenia majątkowe Brudzińskiego i porównano to z dokonanymi przez europosła inwestycjami w nieruchomości.

"Przez dwa lata bycia europosłem Brudziński kupił mieszkanie za 280 tys. euro, na co pożyczył od prywatnej osoby 200 tys. euro, po czym szybko spłacił 180 tys. euro (ok. 810 tys. zł). I jeszcze zbudował dwa domki za 420 tys. zł. Razem daje to 2,2 mln zł, i to bez kosztów remontu mieszkania przy Fabrycznej. W tym czasie jego dochody to ok. 382 tys. zł rocznie" - podsumowano.

Joachim Brudziński w czwartek rano opublikował w tej sprawie oświadczenie. Przekazał, że sprawę skieruje do sądu.