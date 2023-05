Halicki: Rząd po cichu złożył wniosek o 24 mld euro tanich kredytów z KPO

W obliczu wojny szczególnie niepokoją takie słowa, które są skierowane przeciwko Europie Andrzej Halicki, europoseł PO

- Mamy retorykę oszustwa, a nie prawdziwej pracy i negocjacji. Sam ostrzegałem wielokrotnie przed różnymi zdarzeniami. Mieliśmy nie płacić kar po orzeczeniach TSUE - dziś ponad 2 mld euro tych kar płacą Polacy, to my zapłaciliśmy za to. Mieliśmy nie stracić zaliczki, jeśli mówimy o KPO, do grudnia 2021 roku. Straciliśmy - wyliczał.

"Rząd 30 marca złożył wniosek ws. wykorzystania kredytów z KPO"

- Ostrzegałem o tym, że możemy stracić tą pulę bardzo tanich kredytów, 24 mld euro. I tu muszę rząd pochwalić, bo po cichu złożył wniosek o to, że chcemy z tej puli skorzystać - stwierdził następnie.

Dopytywany kiedy rząd złożył taki wniosek, Halicki odparł: "30 marca". Z jego słów wynika, że wniosek złożył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.



A dlaczego rząd nie poinformował o tym opinii publicznej?



- Chyba nie ustalił tego premier (Mateusz) Morawiecki z ministrem Ziobro - odparł Halicki.