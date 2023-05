Jacek Nizinkiewicz: Jarosław Kaczyński coraz słabszy

Miało być inaczej. Prezes PiS miał wrócić do pełnej aktywności politycznej, po operacji kolana, już pod koniec stycznia. Później rzecznik partii Rafał Bochenek mówił o początku lutego, następnie o przełomie lutego i marca. Jarosław Kaczyński wrócił do objazdów po kraju w połowie kwietnia. I nie był to szczęśliwy powrót. Poruszający się o kuli prezes nie doszedł do siebie. Długo nie zabierał głosu, nie występował publicznie, nie wchodził w interakcje. A gdy do tego doszło, poszło źle.

Problemy zdrowotne Kaczyńskiego znowu dają o sobie znać, a wystąpienia prezesa pozostawiają wiele do życzenia. Lider partii rządzącej nie tylko porusza się z trudem i nie wygląda najlepiej, ale również mówi rzeczy, które PiS nie pomagają. Bo jak nazwać stwierdzenie: „Jeśli chodzi o inflację to nie daliśmy sobie rady”, gdy premier Mateusz Morawiecki z prezesem NBP Adamem Glapińskim głowią się, dwoją się troją przekonując, że z drożyzną Polska radzi sobie wyjątkowo dobrze, a inflacja to wina Tuska, Putina, pandemii i Unii Europejskiej? Kaczyński sabotuje kampanię PiS, a miał mobilizować wyborców partii, którzy nie chcą trzeci raz zagłosować na formację, która zawodzi.

Prezes PiS nie tylko popełnia błędy, ale naraża się na śmieszność. W Janowie Lubelskim mówił, że z teczki, której nie przyniósł ze sobą, wziął tabelkę, z której wynika, że wyniki gospodarcze Polski są bardzo dobre na tle innych państw Unii Europejskiej. Okazało się, że opracowanie na które się powoływał wskazywało, że wyniki Polski wszędzie "były na niebiesko" było za 2022 rok i nie uwzględniało ostatnich zmian w gospodarce. Wpadkę prezesa wykorzystał Donald Tusk.

– Panie prezesie, Jarosławie, to jest prawdopodobnie ta teczka, którą ja znalazłem, nie powiem gdzie, ty zobaczyłeś tylko okładkę, ona jest na niebiesko. Prawdziwe dane są o wiele bardziej dramatyczne – mówił lider PO w Tarnobrzegu. Tusk powołała się na dane rządowe: - Produkcja przemysłowa to jest prawie 3 proc. spadku marzec do marca. 64 proc. Polaków powiedziało, że nigdzie się nie wybiera w czasie majówki, bo ich na to nie stać – wyliczał przewodniczący Platformy.