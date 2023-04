Według wstępnego odczytu GUS wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w kwietniu o 14,7 proc. rok do roku - to najniższy poziom wzrostu inflacji od maja 2022 r. W marcu inflacja liczona rok do roku wyniosła w Polsce 17,1 proc., w lutym 18,4 proc. a w styczniu - 17,2 proc.

Reklama

Inflacja utrzymuje się w Polsce powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.) od czerwca 2019 roku. Tempo wzrostu cen przyspieszyło na początku 2022 roku, po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.

W strefie euro w marcu poziom inflacji wyniósł 6,9 proc.

Na początku kwietnia, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, prezes NBP, Adam Glapiński oświadczył, że "rozpoczął się gwałtowny ruch w dół z tego naszego inflacyjnego płaskowyżu". Wcześniej prezes NBP przewidywał, że w grudniu 2023 roku inflacja może spaść do poziomu ok. 6 proc.