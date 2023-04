Ohryzko: Chinom nie opłaca się przegrana Rosji

Jakie oczekiwania mają Ukraińcy względem Chin? Co według pana powinien zrobić Pekin?

Osobiście nie wierzę w to, że Chiny będą pośrednikiem w tym procesie. Ideologicznie Chiny i Rosja są państwami bliskimi. Chinom nie opłaca się też to, by Rosja przegrała tę wojnę. W Pekinie nie chcą, by Rosja zniknęła z politycznej mapy świata, co – według mnie – byłoby dobrym rozwiązaniem. Bo wtedy ostatnie imperium odeszłoby do historii, a narody zamieszkujące obecną Rosję miałyby prawo do samodzielnego decydowania o swoim losie. To nie wpisuje się w plany Rosji, więc stanowisko Pekinu będzie zbieżne z Moskwą.

Dlaczego Chińczycy boją się upadku reżimu Putina i rozpadu Rosji?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której nie ma już reżimu Putina i na terenie obecnej Rosji powstaje kilkanaście tworów państwowych. Wówczas zniknęłaby więź Moskwy z Pekinem i załamałby się wspólny z innymi autorytarnymi reżimami front walczący ze światową demokracją. Osamotnione Chiny nie będą w stanie przeciwstawić się zjednoczonemu Zachodowi. Więc osłabiona, ale posiadająca broń nuklearną Rosja jest w interesie Chin.

Pekin niedawno zaproponował swoją wizję zakończenia wojny. Proponuje zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji. Co pan o tym myśli?

Patrzę na to bardzo sceptycznie. Co oznaczałoby zakończenie wojny? W naszym rozumieniu to wycofanie z terytorium Ukrainy wszystkich rosyjskich wojsk, naprawienie szkód wyrządzonych Ukrainie, ukaranie zbrodniarzy wojennych i stworzenie warunków, w których Rosja już nie będzie mogła grozić sąsiadom. Jeżeli Chinom to odpowiada, to będziemy pracować razem. Ale wątpię w zbieżność naszych poglądów.