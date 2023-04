Minister Maląg spytana o ceny w sklepach: U mnie zakupy robi mąż

Maląg była pytana również, czy rząd zamierza waloryzować 500 plus. Obecnie temat ten nie jest podejmowany. - Musimy spojrzeć na sytuację w jakiej jesteśmy. Polaków wspieramy różnymi instrumentami - odpowiedziała.

- Uważam, że program 500 plus w tym kształcie, w którym jest, jest programem rozpoczynającym zmianę w polityce prorodzinnej i powinniśmy nowe programy wprowadzać, celowane już dla określonej grupy (...), wspierające, do rodzin np. dzieci do trzeciego roku życia, żeby program Rodzina 500 plus ewaluował - dodała.