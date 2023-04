Kukiz: Nigdy nikt nie jest w stanie mnie kupić

- Jakiś start po subwencję, przekroczenie tego 3-proc. progu byłoby możliwe, ale oznaczałoby tylko i wyłącznie rzut na kasę, na subwencję, a ja tych subwencji nie chcę - mówił Paweł Kukiz.

Dopytywany, czy do wyborów pójdzie z PiS-em odparł, że "na pewno nie z tymi, którzy w tej chwili taką propagandę, taki hejt rozpętali za pomocą swoich zaprzyjaźnionych, mówiąc delikatnie, mediów, tzw. niezależnych i wolnych; wolnych to chyba od prawdy".

- Nie chce mi się mówić, bo to tak obrzydliwe rzeczy - dodał. - To "gniazdo demokracji" walczy z takimi sprawami jak referenda, jak podmiotowość obywatelska, bo walcząc z naszą fundacją, walczy po prostu z prawami obywatelskimi - mówił Kukiz. Dopytywany, co ma na myśli mówiąc o "gnieździe demokracji" poseł odpowiedział, że media, które go atakują.

Czy jeśli Kukiz zdecyduje się na start z PiS, to postawi partii Jarosława Kaczyńskiego jakieś warunki? - Warunki to może stawiać duży małemu, a nie mały dużemu - powiedział w środę w Jedynce lider Kukiz'15. Ocenił, że do tej pory PiS "świetnie" wywiązuje się z umowy programowej zawartej z jego ugrupowaniem.