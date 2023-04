Sondaż: Koalicja PiS z Konfederacją mogłaby mieć nawet 250 posłów

Podczas jednego z ubiegłorocznych wystąpień Jarosław Kaczyński ocenił, że niski współczynnik dzietności w Polsce może mieć swoje źródło w zachowaniu młodych kobiet - Ale jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach, powiedział polityk.