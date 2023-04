- Nie wykluczam takiego wariantu, jestem namawiany - tak Petru odpowiedział na pytanie czy będzie startował w wyborach do Senatu. - Nie chciałbym więcej w tej sprawie na tym etapie powiedzieć. Jestem namawiany, nie ma żadnej decyzji w tej sprawie - dodał.

Czy Ryszard Petru wystartuje w wyborach do Senatu?

Na pytanie przez kogo jest namawiany do startu w wyborach do Senatu Petru odparł "przez różne osoby". - Przez znajomych polityków. Wskazują na to, że istnieje duży problem z przekazem liberalnym po stronie opozycyjnej, że brakuje tego głosu - dodał.

- Teraz widać, że te głosy przejmuje Konfederacja, która - przez wiele osób - jest postrzegana niestety jako opozycja wobec PiS-u - mówił też Petru.

- Ważne jest to, żeby taki start miał sens z punktu widzenia wyniku opozycji - podkreślił.