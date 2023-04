Szymon Hołownia dla młodych w UE

Sprawa głosowania młodych ludzi wraca przy każdych ogólnokrajowych wyborach. Nie inaczej jest w tym roku – i to na wielu płaszczyznach. Od dotarcia do młodych (partie próbują to robić poprzez np. TikTok) po ocenę, czy i kogo rzeczywiście poprą jesienią.

Polska 2050 już w najbliższy weekend organizuje wydarzenie w nowym formacie, kierowane właśnie do młodych wyborców – i to międzynarodowe. We Wrocławiu w najbliższy weekend odbędzie się na zaproszenie Polski 2050 Szczyt Młodzieżowy Europa 2050, organizowany razem z grupą polityczną Renew Europe, do której należy Polska 2050 w europarlamencie. Wezmą w nim udział młodzi ludzie, aktywiści i działacze z kilkunastu krajów, w tym z Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. To wszystko w ramach grupy politycznej Renew Europe, a w Polsce – pod egidą Polski 2050 Szymona Hołowni. – Politycy i partie przede wszystkim mówią o młodych, ale rzadko ich słuchają. Zależy nam na tym, żeby podczas wrocławskiego szczytu młodzi ludzie dyskutowali o tym, jak widzą przyszłość Polski i Europy – mówi jeden z naszych rozmówców z Polski 2050 Szymona Hołowni.

Sam Hołownia ma w sobotę również wygłosić swoje przesłanie do młodych ludzi, w polskim i europejskim kontekście, również nadchodzących wyborów – zarówno tych do Sejmu, jak i przyszłorocznych wyborów do PE, które będą sprawdzianem zarówno dla Renew Europe, jak i dla Polski 2050.

Partia Szymona Hołowni przedstawiła już wcześniej postulaty kierowane do najmłodszych (i potencjalnych) wyborców, jak obniżenie progu czynnego prawa wyborczego do 16. roku życia (na początek w wyborach samorządowych). Hołownia nazywa też swoje ugrupowanie „zieloną demokracją”, a on i jego politycy stawiają na tematy ważne dla najmłodszych wyborców, przede wszystkim walkę ze zmianami klimatycznymi. Sam lider Polski 2050 wielokrotnie w różnych kontekstach mówi też o świecie i Polsce, który chciałby zostawić swoim dzieciom. Europejski kongres młodzieżowy, który ma łączyć nurty dyskusji o przyszłości Europy z wielu krajów, wpisuje się w tę strategię. Jest też istotny dla samego Renew Europe, które jako relatywnie młoda grupa polityczna w PE musi budować swoją tożsamość i rozpoznawalność na wielu płaszczyznach, również wśród najmłodszych wyborców, tak aby w przyszłorocznych wyborach europejskich rzucić wyzwanie istniejącym od wielu dekad i mocno zakorzenionym grupom politycznym. – Dla Renew wydarzenie we Wrocławiu również jest pierwsze w swoim rodzaju – podkreśla jeden z naszych rozmówców. Przedyskutowane i uzgodnione przez młodych podczas szczytu postulaty zostaną umieszczone w specjalnym manifeście, którego podpisanie zakończy wydarzenie. Postulaty manifestu staną się częścią programu grupy Renew Europe w nadchodzących wyborach do PE.