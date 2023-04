Mariusza Błaszczaka i Beatę Szydło wskazało po 4,7 proc. ankietowanych.

4,2 proc. respondentów uważa, że na czele rządu powinien stanąć Zbigniew Ziobro.

- Mateusz Morawiecki powinien zostać szefem ewentualnego rządu PiS w opinii co czwartej osoby przed 24 rokiem życia i takiego samego odsetka respondentów posiadających średnie wykształcenie. Biorąc pod uwagę wysokość zarobków na obecnego Prezesa Rady Ministrów najczęściej wskazywały osoby o dochodach mieszczących się w granicach 2001 – 3000 zł netto (26%). Z uwagi na miejsce zamieszkania byli to najczęściej badani z miast liczących do 20 tys. oraz od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (27% w obu grupach) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 kwietnia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.