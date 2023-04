Szynkowski vel Sęk optymistycznie: Pieniądze z KPO pod koniec wakacji

Gość Radia Plus Szymon Szynkowki vel Sęk wypytywany był o to, kiedy Polska może otrzymać fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, wstrzymane przez Komisję Europejską w związku z niewypełnieniem przez władze kamieni milowych związanych z przestrzeganiem praworządności.

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Sądzie Najwyższym, która według rządzących zapewnia spełnienie wskazanych przez KE warunków. Stało się to w połowie lutego, ale jak dotąd, w wyniku wewnętrznych sporów o to, czy Julia Przyłębska jest, czy nie jest szefową Trybunału, TK nie zdołał się zebrać we właściwym składzie, by wniosek prezydenta o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją rozpatrzeć.

Szynkowski vel Sęk, który jako minister ds. Unii Europejskiej prowadzi negocjacje z KE, ma nadzieję, że "Trybunał rozpatrzy tę sprawę bez zbędnej zwłoki".