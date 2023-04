Sondaż: Trzy czwarte Polaków chce utrzymania programów socjalnych

Dlatego lider największej partii opozycyjnej stara się tak rozkładać akcenty, by przedstawić wyborcom koncepcję możliwą do zaakceptowania przez bardzo różne grupy, także o zróżnicowanej sytuacji materialnej. Jego zdaniem „PiS nie prowadzi uczciwej i odpowiedzialnej polityki socjalnej”. – Rzucają pieniądze nie tam, gdzie naprawdę potrzeba, tylko w taki sposób, żeby zmaksymalizować swoje szanse wyborcze – mówił Tusk w Inowrocławiu. A 24 marca wyszedł z koncepcją nowego świadczenia: 1500 zł „babciowego”, dla kobiet chcących powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Pieniądze mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie m.in. babć, które zajęłyby się wtedy wnukami. Zdaniem Tuska „ludzie chcą sami zarobić na swoje życie, ale muszą mieć na to szanse i czas”.

Pomoc socjalna, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji, jest jednak niezbędna, szczególnie w opinii właśnie kobiet. Według wyników sondażu aż 84 proc. z nich chce (co najmniej) utrzymania obecnego systemu świadczeń, 14 proc. jest temu przeciwnych, a 3 proc. nie ma zdania. W grupie mężczyzn to odpowiednio 65 proc. – za kontynuacją wypłat, a 33 proc. – przeciw. 2 proc. nie ma zdania.

Za utrzymaniem świadczeń są osoby mieszkające na wsi, ale także w dużych miastach, beneficjenci programu 500+, zarówno świadczenia otrzymywanego na jedno dziecko, jak i na więcej dzieci.

Do nich chce dotrzeć m.in Lewica ze swoim projektem renty wdowiej, lekami za 5 zł czy turystycznym bonem senioralnym. – Lewica będzie wprowadzała rozwiązania systemowe, nie rozdawnictwo, ale rozwiązania systemowe, które zabezpieczą byt socjalny każdej rodziny – zapowiadał w lutym na Podkarpaciu Włodzimierz Czarzasty.

Wątki socjalne są także mocno obecne w programach i wyborczych manifestach Polski 2050 czy PSL-u. Jest bowiem jasne, że w obecnej kampanii wyborczej to może być jedna z najważniejszych kwestii.