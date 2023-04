Roszady w rządzie. W PiS pocieszają się, że do wyborów i żniw jeszcze dość daleko

W rządzie bez zmian

Jeszcze w ubiegłym roku – tuż po przesileniu rządowym w sprawie węgla – w PiS popularna była teza, że przed wyborami, najpewniej wiosną, dojdzie być może do kolejnej próby zmiany premiera pod hasłem „nowy premier na wybory”. Obecnie o takim pomyśle nie słychać. Co więcej, w PiS wielu rywali premiera Morawieckiego musiało uznać sytuację – zwłaszcza w obliczu relatywnie dobrych wyników publikowanych sondaży – że Morawiecki będzie premierem aż do wyborów. – Jeśli nastąpią kolejne zmiany w rządzie na stanowiskach ministrów, to tylko w efekcie kryzysów, jak w przypadku Kowalczyka. To zawsze możliwe – słyszymy z okolic Nowogrodzkiej.

Wielkanocne wyciszenie

Sztabowcy PiS planują już kolejny etap kampanii wyborczej – po Wielkanocy. Wtedy do objazdu Polski ma wrócić prezes PiS Jarosław Kaczyński. I zacznie się też w poważniejszym wymiarze proces budowy list do Sejmu i wskazywania kandydatów do Senatu. Kaczyński w tym tygodniu wziął udział m.in. w zamkniętym spotkaniu pełnomocników regionalnych PiS. – Mobilizacja do pracy w terenie, organizowania konferencji prasowych i aktywności – tak jeden z naszych rozmówców opisuje przesłanie Kaczyńskiego do blisko setki regionalnych liderów PiS. Po zmianach struktury partii podzielone są na blisko 100 okręgów, z których Kaczyński ma odwiedzić jeszcze ponad 30. To ma wydarzyć się do wakacji. Teraz ma jednak nastąpić swego rodzaju „wyciszenie” na Wielkanoc.

Jednocześnie PiS pracuje nad programem wyborczym, który może zostać w zarysie zaprezentowany jeszcze przed wakacjami, chociaż ostateczna decyzja w sprawie terminów konwencji czy kongresu programowego jeszcze nie zapadła. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, przyznają też, że w nowym programie wyborczym w obszerny sposób pojawią się propozycje dotyczące wsi i rolnictwa. Teraz – w tygodniu po Wielkanocy – nowy minister rolnictwa Robert Telus ma próbować rozwiązać problem z ukraińskim zbożem, który wpływa na nastroje na wsi, przede wszystkim na ścianie wschodniej.

Jednak politycy PiS pocieszają się, że do wyborów – a jednocześnie kolejnych żniw – jeszcze dość daleko. I sytuacja na wsi wokół towarów sprowadzanych z Ukrainy będzie jesienią wyglądać zupełnie inaczej niż teraz.