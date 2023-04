Jesienią 2023 roku kończy się kadencja obecnego Sejmu. Wybory parlamentarne, zgodnie z konstytucją, będą musiały odbyć się (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu) 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada.

Z sondaży publikowanych w ostatnim czasie wynika, że wybory te wygra PiS. Najprawdopodobniej PiS nie uzyska jednak większości bezwzględnej, pozwalającej mu stworzyć samodzielnie rząd. Wiele sondaży wskazuje, że większość po wyborach może zapewnić PiS-owi koalicja z Konfederacją. Są również badania wskazujące, że większość mogą uzyskać łącznie Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL-Koalicja Polska i Nowa Lewica deklarujące, że są gotowe utworzyć po wyborach koalicję.

Formalnie kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi jeszcze się nie rozpoczęła - rozpoczyna się ona w dniu ogłoszenia postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów, a kończy się na 24 godziny przed dniem wyborów (wówczas następuje tzw. cisza wyborcza).

Na dwa tygodnie przed wyborami telewizja publiczna jest zobligowana do bezpłatnej emisji spotów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.



W praktyce kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi już się rozpoczęła - wyrazem tego są np. spotkania polityków PiS z wyborcami w całej Polsce, czy objazd Polski przez przewodniczącego PO, Donalda Tuska.

Platforma Obywatelska zapowiedziała też - o czym pisaliśmy na łamach rp.pl - rozpoczęcie kampanii billboardowej, której tematem będzie drożyzna i wysokie ceny.



Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy kto - ich zdaniem - najskuteczniej przekonuje obecnie do siebie wyborców przed zbliżającymi się wyborami.

Na tak zadane pytanie najwięcej respondentów - 20,3 proc. - wskazało Koalicję Obywatelską.

Według 20,2 proc. ankietowanych wyborców najskuteczniej przekonuje PiS.

11,8 proc. ankietowanych jako partię, która najskuteczniej przekonuje wyborców, wskazuje Konfederację.

Nowa Lewica przekonuje wyborców najskuteczniej według 5,6 proc. ankietowanych.

4,9 proc. respondentów uważa, że wyborców najskuteczniej przekonują PSL i Polska 2050



Zdaniem 1,6 proc. badanych wyborców najskuteczniej przekonuje inna, niewymieniona partia.

35,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



- Koalicja Obywatelska jest uznawana za jeszcze bardziej skuteczną wśród osób zamożnych i starszych - niemal trzech respondentów na dziesięciu (29%) z dochodem powyżej 5000 zł netto, podobny odsetek badanych w wieku powyżej 50 lat, co czwarta osoba z miast wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców oraz podobna część (24%) badanych z wykształceniem wyższym sądzi, że przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi właśnie to ugrupowanie najskuteczniej przekonuje do siebie wyborców. W kontraście, PiS jest częściej uznawany za skuteczny przez mężczyzn (24%), powyżej 50r.ż. (27%), osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30%), o niższych dochodach (do 3000 PLN netto – 24%) oraz mieszkańców małych miast (do 20 tys. – 23%, 20-100 tys. – 26%) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.