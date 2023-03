Czy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk to „zdrajca”, jak nazwali go rolnicy w Jesionce?

Zostawił rolników samych. Nie słuchał tego, co mówiliśmy od kilku miesięcy, szedł w zaparte. Zdradził i oszukał. Jeszcze w styczniu mówił, że zboże ukraińskie nie stanowi w Polsce takiego problemu, o jakim się dzisiaj mówi. I co się okazało? Że to, co mówił Kowalczyk, było nieprawdą. On miał informację, że tego zboża przyjeżdża dużo za dużo, że ono nie wyjeżdża z kraju i zalewa nasz rynek. Nie zrobił kompletnie nic. Nawarzyli piwa, które dzisiaj piją rolnicy, a za chwilę wszyscy konsumenci.

Co Ministerstwo Rolnictwa powinno zrobić po spotkaniu z rolnikami?

Trzeba jak najszybciej wyłączyć ukraińskie zboże z obrotu w Polsce. Jeżeli ono będzie wjeżdżało do Polski, to ma już być awizowane, ma mieć adres za granicą. To jest dobre dla jednej i dla drugiej strony. Istotne jest też, żeby przetrwały w miarę normalne stosunki polsko-ukraińskie, bo widzimy, że nastroje ludzi, którzy tracą na tak źle zorganizowanej pomocy, bardzo się zmieniają. I za to będzie winne PiS.

To nie jest wina Ukraińców, tylko źle prowadzonej polityki krajowej?

Tak, ale jeżeli dzisiaj ludzie tracą pieniądze, to oni będą się denerwować, że te relacje tak wyglądają. Trzeba pomagać Ukrainie, ale ta pomoc nie może nam szkodzić. Jeżeli komuś szkodzi, to znaczy, że jest źle zorganizowana. My chcemy, żeby zboże wyjeżdżało od razu i żeby poprawić infrastrukturę w Polsce. Wiemy, że to zboże wywożone jest przez konkretne firmy z Ukrainy. To są potężne korporacje. One muszą zainwestować w Polsce w infrastrukturę na Morzu Bałtyckim. Jeżeli zboże ma wypływać statkami, trzeba zwiększyć przepustowość, nasze możliwości handlowe. Trzeba też szukać rynków na świecie na nasze zboże. Rolnicy muszą dostać rekompensaty, bo stracili pieniądze, i ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność. Obecne stosunki Polski z UE wyglądają tak, iż na pomoc Brukseli trudno liczyć. Minister Kowalczyk powinien zwrócić się do UE nie tylko o pozwolenie na uruchomienie w Polsce pieniędzy naszych podatników, ale także o współudział Unii w rekompensatach, bo to interes całej Wspólnoty, żeby to było rozwiązane. Cło na produkty rolne z Ukrainy powinno być przywrócone.

Tego chce też Solidarna Polska.

Mówiliśmy o tym już w styczniu na spotkaniu z ministrem. Zbigniew Ziobro będzie dzisiaj chciał robić na rolnikach politykę. Ziobro to ten, który z Januszem Kowalskim będą teraz robić z siebie pośmiewisko, tylko w imię tego, żeby z 0,2 proc. poparcia skoczyło im na 0,7 w sondażach.

Problemy rolników to tylko ukraińskie zboże?

Nie, dlatego mówimy o szerokim napływie produktów rolnych z Ukrainy, które będą przyjeżdżały do Polski. Dziś tylko łatamy dziury, które PiS wykopał.

Polityka rolna PiS wygląda jak spacer pijanego: idzie jeszcze, odbija się od ściany do ściany, jak mu się uda, to ominie dziurę, ale nie ma na nic wpływu, on sobą nie kieruje. W resorcie rolnictwa jest siedmiu ministrów. Trzeba wymienić ludzi i zacząć zmieniać politykę rolną jeszcze przed wyborami tak, żeby tam byli fachowcy, bo dzisiaj to są PR-owcy.

Współpraca: Jakub Mikulski