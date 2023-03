W centrum Paryża protestujący podpalali hałdy śmieci, po tym jak rząd Borne dzięki dziewięciu głosom przetrwał głosowanie wniosku o wotum nieufności.



Po tym jak premier Elisabeth Borne skorzystała z artykułu 49.3 konstytucji, by przeforsować podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, w sondażu opublikowanym w poniedziałek przez BFMTV 68 proc. Francuzów deklarowało, że chciałoby upadku rządu.

Artykuł 49.3 francuskiej konstytucji pozwala na ratyfikację ustawy bez głosowania, jeżeli większość posłów nie opowie się za obaleniem rządu. Borne sięgając po niego w przypadku ustawy reformującej francuski system emerytalny zasygnalizowała, że francuskiemu rządowi nie udało się zapewnić sobie większości w Zgromadzeniu Narodowym dla tej reformy.

Wygrane przez rząd głosowanie ws. wotum nieufności oznacza, że reforma emerytalna, która - zdaniem rządzących - jest niezbędna, by ocalić francuski system emerytalny przed załamaniem, będzie nadal realizowana.



- Premier oddała się w ręce parlamentu i otrzymała wsparcie parlamentu - oświadczył rzecznik francuskiego rządu, Oliver Veran w rozmowie z radiem RTL.

Wobec chaosu wywołanego postawą rządu odpowiedzią musi być demokracja ludowa Fabien Roussel, sekretarz generalny Francuskiej Partii Komunistycznej

Trwające we Francji strajki w proteście przeciw reformie emerytalnej doprowadziły m.in. do braku paliwa na stacjach benzynowych w południowo-wschodniej Francji. Strajki destabilizują też sektor transportowy, ale również m.in. zakłócają prace służb oczyszczania miasta, co sprawia, że w Paryżu na ulicach piętrzą się śmieci.



W środę milczenie przerwie prezydent, Emmanuel Macron, który na antenie programów informacyjnych w telewizjach TF1 i France 2 "wyjaśni co się teraz stanie" - zapowiedział Veran.



Macron we wtorek ma spotkać się z Borne oraz przewodniczącymi obu izb parlamentu i parlamentarzystami ze swojego obozu politycznego, szukając drogi wyjścia z kryzysu politycznego.



- Zbliżamy się do końca procesu demokratycznego w tej kluczowej reformie kraju - powiedziała Borne. - Z pokorą i powagą przyjęłam odpowiedzialność moją i mojego rządu - dodała po wygraniu głosowania w Zgromadzeniu Narodowym.



- Ten rząd jest skończony - ocenił tymczasem Fabien Roussel, sekretarz generalny Francuskiej Partii Komunistycznej. - Wobec chaosu wywołanego postawą rządu odpowiedzią musi być demokracja ludowa - dodał.