- Powinniśmy dokonać pewnej rewizji tych obszarów, które przekazaliśmy na szczebel Unii Europejskiej. Powinniśmy przywrócić temu odpowiednie wyważenie. Potrzebujemy lepszego wyważenia pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi a instytucjami europejskimi - mówił na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu premier Mateusz Morawiecki.

- Być może powinniśmy zmniejszyć obszary, w których Unia Europejska ma kompetencje tak, żeby łatwiej byłoby nią zarządzać, żeby była bardziej demokratyczna, nawet jeżeli będzie w niej więcej państw członkowskich – sugerował w poniedziałek szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki przekonywał, że państwa członkowskie UE powinny „odzyskać kontrolę nad traktatami”, ponieważ nie może być tak, że „kompetencje decyzyjne będą w Brukseli, gdzie będą powstawać koalicje władzy”.

- To kolejny dowód hipokryzji Mateusza Morawieckiego - ocenił w programie „Onet Opinie” Krzysztof Bosak. - On przez cały okres swojej władzy umacnia integrację europejską, zgodził się na eurodług, na europodatki. Co więcej, występował w Brukseli jako prymus eurointegracjonizmu, postulował europodatki, zanim ten temat był uzgodniony, mówił, że to jest polska inicjatywa. Zgodził się na pakiet „fit for 55”, zgodził się na europejski „zielony ład”. Ostatnio zgodzili się na rozszerzenie systemu ETS na lotnictwo, transport, budownictwo - punktował polityk Konfederacji. - I on jedzie i mówi coś przeciwnego? - pytał.

Według Bosaka Prawu i Sprawiedliwości „wyszło z badań opinii publicznej, że Polacy zaczynają być źli na głupie regulacje unijne”. - Boją się, że stracą wyborców na rzecz Konfederacji - stwierdził, dodając, że Morawiecki wygłaszając takie przemówienie za granicą „ma lepszy rezonans”. - Na przykład pan o to pyta i o to chodzi. Zamiast demaskować jego hipokryzję, pokazać nam, że to większy kłamca niż jego były szef Donald Tusk - mówił Bosak do prowadzącego program dziennikarza Onetu.



Mateusz Morawiecki wygłosił na niemieckim uniwersytecie wykład „Europa w historycznym punkcie zwrotnym”.