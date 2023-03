Z informacji przekazywanych przez Kreml wiadomo, że Putin i Xi planują podpisać dwustronne dokumenty, których treść nie jest jeszcze znana, oraz omówić kluczowe kwestie dotyczące partnerstwa Rosji i Chin.

Reklama

Wcześniej informowano, że chińskie firmy sprzedawały rosyjskim firmom części do dronów i sprzęt, który może być wykorzystywany do celów wojskowych. Jednocześnie zachodnie agencje wywiadowcze podały, że kierownictwo Chin rozważa dostarczenie Rosji śmiercionośnej broni.

"Xi prawdopodobnie planuje omówić z Putinem i rosyjskimi urzędnikami schematy obejścia sankcji, które ułatwiłyby sprzedaż i dostarczanie chińskiego sprzętu do Rosji" - przekonują eksperci ISW.

Reklama

Amerykańscy analitycy informowali wcześniej, że Aleksander Łukaszenko i Xi podpisali 1 marca pakiet 16 umów, które mogą ułatwić obejście rosyjskich sankcji poprzez rozpowszechnianie chińskich produktów przez Białoruś.

"Xi prawdopodobnie będzie również dążył do usprawnienia chińskich prób, aby pozycjonować Chiny jako bezstronnego mediatora w rozmowach między Rosją a Ukrainą. Chiny przedstawiły 12-punktowy plan pokojowy dla wojny na Ukrainie 24 lutego, chociaż pozostaje niejasne, co dokładnie będą zawierać propozycje Chin dotyczące negocjacyjnego rozwiązania wojny. Xi może próbować wykorzystać swój sukces w pośredniczeniu w przywróceniu stosunków dyplomatycznych między Iranem a Arabią Saudyjską do szerszych wysiłków na rzecz mediacji w sprawie wojny - dodają analitycy instytutu.