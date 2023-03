Posłanka Joanna Mucha, która w styczniu 2021 r. przeszła z Platformy Obywatelskiej do Polski 2050 Szymona Hołowni była w Radiu Plus pytana o doniesienia, że ma wrócić do formacji kierowanej przez Donalda Tuska. - Jest masa ludzi, która lepiej wie, co ja chcę zrobić i lepiej wie, gdzie ja się znajdę, natomiast polecam, żeby skupić się na tym, co robię, a nie na tym, co sobie ludzie wyobrażają na temat tego, co będę robiła - odparła.

Dopytywana zadeklarowała, że w kwestii jej przynależności politycznej "nie będzie zmiany".

Wspólny start Polski 2050 i PSL "bardzo prawdopodobny"

Czwartkowy "Super Express" cytował posła Marka Sawickiego (PSL), który zadeklarował, że jego formacja stworzy z Polską 2050 jeden komitet. - Dobra kampania da nam nawet 20 proc. poparcia - mówił polityk. - Nie będziemy iść na wybory na jednej wielkiej liście. Z Tuskiem przegramy - dodał.

Czy wspólny start w wyborach parlamentarnych Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest już pewny?

- Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Nie ma co tutaj ściemniać i udawać, że jest inaczej. Myślę, że ten wspólny start jest bardzo prawdopodobny - powiedziała Joanna Mucha. - Wydaje mi się, że jest dobry dla polskiej sceny politycznej, dlatego że sondaże dają PSL wyniki na granicy progu wyborczego - dodała.

Najnowszy sondaż - PSL poza Sejmem

Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,53 proc. znalazłoby się poza Sejmem. W tym samym badaniu chęć głosowania na Polskę 2050 zadeklarowało 11,27 proc. ankietowanych.

- No właśnie, gdyby to było 4,5 proc., to jest to 4,5 proc. głosów na opozycję, które by się zmarnowały, gdybyśmy nie poszli razem, więc w moim przekonaniu mamy obowiązek, żeby zapewnić, że te 5 proc. głosów oddanych na opozycję zostanie po naszej stronie, nie zostanie zmarnowanych - mówiła Joanna Mucha, pytana o sprawę w Radiu Plus.

Polska 2050 i PSL utworzą koalicję?

Posłanka nie zgodziła się z uwagą, że sytuację należy czytać tak, że Polska 2050 "wyciąga rękę do tonącego PSL". - To należy czytać w ten sposób, że naprawdę nam zależy na tym, żeby wygrać z PiS-em, a o wygranej z PiS-em może zadecydować 1-5 (pkt. - red.) proc., czyli to jest właśnie dokładnie ta liczba, którą mamy zamiar uratować, gdyby miała się znaleźć pod progiem wyborczym - oświadczyła Joanna Mucha.

Pytana, czy Polska 2050 utworzy z PSL koalicję wyborczą, dla której próg wyborczy wynosi 8 proc., posłanka odpowiedziała, że nie chce "wychodzić przed szereg". - Nie ma takich decyzji, jeszcze jest trochę za wcześnie na to, żeby podejmować decyzje dotyczące ostatecznego kształtu, w jakim pójdziemy - myślę, że z dużym prawdopodobieństwem, bo to jeszcze nie jest pewność - zastrzegła.

Naprawdę nam zależy na tym, żeby wygrać z PiS-em. Joanna Mucha

Odnosząc się do KO, Polski 2050, Lewicy i PSL posłanka powiedziała: - Największą zbrodnią w wyborach, które się zdarzą za kilka miesięcy, byłaby sytuacja, kiedy którakolwiek z tych czterech partii opozycyjnych miałaby się znaleźć pod progiem wyborczym.

Zdaniem Joanny Muchy, wymienione przez nią formacje powinny w wyborach utworzyć dwie listy. Posłanka powiedziała też w rozmowie z Radiem Plus, że wskazywanie kandydata na premiera jest przedwczesne i niedobre dla obecnej opozycji. Posłanka Polski 2050 dodała, że w kampanii wyborczej "różne rzeczy mogą się przydarzyć".