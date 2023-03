Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Likwidacja abonamentu i TVP lnfo", zaprezentował w Sejmie w środę wieczorem obywatelski projekt likwidacji TVP Info oraz abonamentu radiowo-telewizyjnego. Na antenie Polsatu był pytany, jak ocenia szansę na przyjęcie tego projektu w obecnym parlamencie.



- Po tym co się ostatnio wydarzyło wiarygodność tej stacji spadła chyba do zera. Dowodem na to jest, że politycy PiS-u nie przyszli wczoraj na debatę, przyszło ich czterech tylko. Pokazuje to, że chyba nawet PiS nie ma dziś w Sejmie serca bronić TVP - mówił Trzaskowski nawiązując do faktu, że TVP Info, równolegle z Radiem Szczecin, ujawniło informacje, które pozwoliły zidentyfikować syna Magdaleny Filiks, posłanki Koalicji Obywatelskiej, jako ofiary pedofila. 17 lutego Mikołaj Filiks, syn posłanki, odebrał sobie życie.

W dniu pogrzebu TVP Info oskarżało Platformę Obywatelską o to, że to politycy tej partii odpowiadają za śmierć Mikołaja.

Trzaskowski był pytany na antenie Polsat News czy winne jest tylko TVP Info i Radio Szczecin, czy również inne media, które powielały informacje podane przez media publiczne.



- Ale spójrzmy jak to naprawdę wyglądało. To Radio Szczecin i później TVP Info ujawniło dane osobowe, od czego zaczęła się nagonka. Potem dopiero były inne wypowiedzi. Teraz TVP Info zamiast uderzyć się w pierś, prowadzi kolejny atak. PiS stworzył machinę do tworzenia hejtu, machinę propagandową. I nie ma w tak trudnej sytuacji nikogo w obozie PiS-u, kto wyciągnąłby z tego jakieś konsekwencje, zdystansował się, przeprosił, zastanowił jak niszczy to polskie społeczeństwo - odparł prezydent Warszawy.

- Ja nie należę do polityków, którzy eskalują emocje w sposób bezzasadny. Zdarza się politykom różnić opcji mówić słowa, które idą o krok za daleko, polaryzują. Nigdy jednak nie zdarzyło się, by za pieniądze publiczne stworzyć machinę, która ma to robić i która jest skoordynowana z rządzącymi. TVP Info to nie tylko propaganda, ale też działanie na rzecz rządu. Te maile, które wypływają, pokazują, że TVP Info jest na krótkim pasku rządzącym. Prawdziwą misją mediów publicznych jest patrzenie na ręce rządzącym. Media publiczne nie są od tego, by cały czas atakować opozycję - dodał.



A czy ustawa o likwidacji TVP Info, po ewentualnym odrzuceniu przez Sejm, wróci do parlamentu, gdy opozycja wygra wybory?



- Tak, jasno o tym mówiliśmy. Większość moich koleżanek i kolegów mówi, że trzeba stworzyć nową telewizję publiczną, być może z kanałem informacyjnym, w której będą pracowali ludzie, którzy są całkowicie apolityczni. Zbudowanie zupełnie na nowo, na nowych zasadach. Nie może być pokusy, by kolejna władza wykorzystała ją jako machinę propagandową - mówił Trzaskowski.