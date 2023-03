Sojusz sześciu partii opozycyjnych poparł Kilicdaroglu jako ich kandydata na prezydenta w nadchodzących wyborach.



CHP to druga, po rządzącej krajem Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), największa partia w kraju.



- Naszym jedynym celem jest doprowadzenie kraju do dobrobytu, pokoju i radości - mówił Kilicdaroglu do ok. 2 tysięcy osób zgromadzonych w Ankarze.

- Będziemy rządzić Turcją opierając się o konsultacje i konsensus - dodał.



Sondaże wskazują, że blok partii opozycyjnych ma niewielką przewagę nad obozem władzy reprezentowanym przez Erdogana i AKP.



Turecka opozycja zapowiada odwrót od polityki Erdogana w zakresie gospodarki, praw człowieka i polityki zagranicznej.



Jeszcze w piątek nie było pewne czy sojusz partii opozycyjnych nie rozpadnie się, ponieważ prawicowa Dobra Partia (IYI) sprzeciwiała się kandydaturze Kilicdaroglu. Ostatecznie jednak w poniedziałek IYI poparło kandydaturę lidera CHP, po tym jak uzgodniono, że cieszący się popularnością burmistrzowie Stambułu i Ankary zostaną wiceprezydentami po ewentualnym zwycięstwie Kilicdaroglu. Zarówno Ekrem Imamoglu (burmistrz Stambułu), jak i Mansur Yavas (burmistrz Ankary), cieszą się w Turcji dużą popularnością.

Opozycja zapowiada, że będzie chciała odejść od systemu prezydenckiego, stworzonego przez Erdogana

Kilicdaroglu zapowiedział też, że wiceprezydentami będą również przewodniczący pięciu partii, które tworzą wyborczy sojusz z CHP.



Popularność prezydenta Erdogana zaczęła w Turcji spadać w związku z gwałtownym wzrostem kosztów życia wywołanych wysoką inflacją (na poziomie 85 proc.). Erdogan i jego administracja są też krytykowani za niedociągnięcia przy akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi z 6 lutego, w wyniku którego w Turcji zginęło ponad 46 tysięcy osób.



Opozycja zapowiada, że będzie chciała odejść od systemu prezydenckiego, stworzonego przez Erdogana i powrócić do demokracji parlamentarnej w Turcji oraz przywrócić niezależność banku centralnego, który obecnie podporządkowany jest Erdoganowi.



Turecka opozycja zaczęła bliższą współpracę po 2019 roku, gdy opozycyjnym kandydatom udało się zdobyć urzędy burmistrzów Stambułu, Ankary i innych dużych miast w Turcji.