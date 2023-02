Były premier na spotkaniu z sympatykami w Pabianicach powiedział, że we wtorek w Łodzi spotka się na wyjazdowym posiedzeniu klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. - Od jutra tak będzie praktycznie co tydzień. Odwiedzimy praktycznie każde województwo - zadeklarował.

Donald Tusk mówił, że odpowiedzią Platformy na rządy PiS musi być "pozytywny program", w tym "konkrety". Wspomniał o sprawie mieszkań dla młodych.

- Będziemy proponowali, jutro na posiedzeniu klubu w Łodzi będziemy mówili w szczegółach o tym konkretnym programie mieszkaniowym, będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem - oświadczył.

- Niektórzy mówią, że to jest lewicowe hasło. Nie, to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To jest elementarna przyzwoitość, ludzie mają prawo do mieszkania - dodał. - Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań, ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania - mówił w Pabianicach Donald Tusk.

Będziemy także proponowali dopłatę (...) do najmu: 600 zł. Donald Tusk

- Będziemy proponowali kredyt 0 proc. dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Będzie to dotyczyło ludzi młodych i w średnim wieku, do 45. roku życia - zapowiedział.

Lider Platformy Obywatelskiej mówił, że osoby które wzięły kredyt na mieszkanie o powierzchni 60-65 m2 na 25 lat w wysokości ok. 500 tys. zł, mają miesięczna ratę kredytu w wysokości 4-4,2 tys. zł i spłacają głównie odsetki, a nie kapitał. - Po jakimś czasie spłaciliście 770 tys. zł, a to nadal są tylko odsetki - wskazał. Przekonywał, że wprowadzenie kredytu 0 proc. oznacza, że "bank nie będzie zarabiał na odsetkach, na waszych chudych portfelach".

Tusk przekonywał, że jeśli Platforma wygra wybory i wprowadzi program "kredyt 0 proc.", to "nie będzie się płaciło 4000-4200 zł za to wymarzone mieszkanie 60-65-metrowe, tylko mniej więcej 1700 zł miesięcznie - i będzie to spłata kapitału, a nie tych niekończących się odsetek". Były premier mówił, iż chciałby, by program dotyczył też remontów mieszkań nienadających się do zamieszkania. Zastrzegł, że nie dotyczyłoby to osób zamożnych lub właścicieli wielu mieszkań.



- Będziemy także proponowali dopłatę - skromną, ale jednak pomagającą ludziom - do najmu: 600 zł - obiecał Donald Tusk w Pabianicach.