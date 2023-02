10 lutego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że nie podpisze ustawy zmieniającej przepisy m.in. o Sądzie Najwyższym, przyjętej wcześniej przez Sejm i odeśle ją do Trybunału Konstytucyjnego, który ma sprawdzić jej zgodność z konstytucją.

- Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki, dlatego nie zdecydowałem się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - mówił prezydent dodając, że "stoi na straży Konstytucji i dba o bezpieczeństwo prawne obywateli" i dlatego "ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie podejmie decyzji w tej kwestii".

- Trybunał pokazał już, że w ważnych sprawach potrafi wypowiedzieć się szybko i zdecydowanie - powiedział Duda, apelując do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o "niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą i pracę nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków".

Wcześniej prezydent sygnalizował, że projekt, którego treść miała być konsultowana przez rząd w Brukseli, nie był z nim konsultowany i że nie podpisze ustawy, która naruszałaby jego kompetencje do niepodważalnych nominacji sędziowskich.

Ustawa w kształcie przyjętym przez Sejm przenosi sprawy dyscyplinarne sędziów z SN do NSA, rozszerza też możliwość inicjowania tzw. testu niezależności sędziów. O zawetowanie ustawy apelowała do prezydenta tworząca koalicję rządzącą Solidarna Polska, która ostrzega, że jej wejście w życie wprowadziłoby chaos w polskich sądach. Prezes Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, odpowiedzialnym za reformę sądownictwa.

Wejście w życie ustawy miało - jak przekonywał premier Mateusz Morawiecki - odblokować środki z unijnego Funduszu Odbudowy dla Polski.



Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają decyzję prezydenta ws. ustawy zmieniającej przepisy o Sądzie Najwyższym, która miałaby odblokować środki z KPO dla Polski.

32,6 proc. respondentów oceniło tę decyzję pozytywnie.

28,1 proc. ankietowanych oceniło decyzję negatywnie.

39,3 proc. respondentów nie słyszało o tej sprawie.

- Co trzeci respondent (34%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym pozytywnie ocenia przekazanie przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego ustawy powiązanej ze środkami z KPO. Takiego samego zdania są prawie cztery osoby na dziesięć (38%) w wieku między 35 a 49 lat. Sprawę przekazania przez prezydenta Dudę do TK ustawy odblokowującej środki z KPO pozytywnie ocenia czterech respondentów na dziesięciu (41%) z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz nieco mniejszy odsetek badanych (37%) z miast o wielkości między 20 a 99 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Z badania wynika, że o skierowaniu przez prezydenta ustawy zmieniającej m.in. przepisy o SN do TK nie słyszało 60,5 proc. osób w wieku 18-24 lata i 55,6 proc. w wieku 25-34 lata oraz 59 proc. osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 lutego 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.