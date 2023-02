Trzej posłowie przedstawili swoją decyzję na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie. Do sprawy doszło po tym, jak w piątek decyzją sądu partyjnego Artur Dziambor został usunięty z Konfederacji.

W rozmowie z „Super Expressem” Dziambor ocenił we wtorek, że „wszystkie kompromisowe propozycje dotyczące miejsc na listach wyborczych”, które zostały im przedstawione, „miały na celu anihilację wolnościowców”. - Były nie do przyjęcia. Od miesięcy trwała przepychanka, która miała doprowadzić do tego, żeby nie było nas w następnym rozdaniu wyborczym. W takiej sytuacji wyruszamy na wolnorynkowy pojedynek - tłumaczył.

Zdaniem posła z okręgu gdyńskiego „nie ma na polskiej scenie politycznej partii, która jest bardzo wolnorynkowa i jednocześnie bardzo prodemokratyczna”. Pytany o szanse przy samodzielnym starcie wolnościowców w wyborach zwrócił uwagę, że „(Ryszard) Petru gdzieś kiedyś zaczął, podobnie jak (Janusz) Palikot i udało im się wejść do Sejmu”. - Może będzie tak, jak pani mówi, że wolnościowcy nie dadzą się zauważyć na scenie politycznej w tej kampanii, ale może być tak, że będziemy sensacją tej kampanii i tych wyborów - tłumaczył w rozmowie z dziennikarką „Se”. - Ruszamy w bardzo ciekawy bój i ciekawą przygodę - zapowiedział.

- Jeżeli zaistniejemy, to będziemy partią, która będzie miała bardzo prosty, wolnorynkowy przekaz, w kontrze do tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robił przez ostatnie siedem lat - mówił Dziambor. - Zawsze zaczyna się od jednej osoby, potem są trzy i tak dalej - dodał.



Konfederację w Sejmie tworzyły początkowo trzy ugrupowania - partia KORWiN (na jej czele stał Janusz Korwin-Mikke), Ruch Narodowy (prezes Robert Winnicki) oraz Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz Braun). W ubiegłym roku w partii KORWiN doszło do rozłamu, odeszli z niej posłowie Artur Dziambor, Jakub Kulesza (wówczas szef koła Konfederacji, obecnie tę funkcję sprawuje Krzysztof Bosak, wiceprezes RN) oraz Dobromir Sośnierz. Posłowie założyli partię Wolnościowcy, która miała być "czwartą nogą" Konfederacji. Z kolei partia KORWiN przekształciła się w partię Nowa Nadzieja, której prezesem został Sławomir Mentzen.