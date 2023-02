W piątek poseł Artur Dziambor poinformował, że decyzją sądu partyjnego został usunięty z Konfederacji Dodał, że pozostaje prezesem partii Wolnościowcy, współtworzonej przez posłów Jakuba Kuleszę (byłego szefa koła Konfederacji w Sejmie) i Dobromira Sośnierza. Posłowie ci opuścili w marcu 2022 r. partię KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja). Z kolei Tomasz Grabarczyk, były szef biura prasowego Konfederacji, który wygrał prawybory na lidera listy Konfederacji w Łodzi, w niedzielę podał, że odchodzi z partii Wolnościowcy.

Konfederację tworzą cztery formacje: Nowa Nadzieja, na czele której stoi Sławomir Mentzen, Ruch Narodowy (Robert Winnicki), Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz Braun) i Wolnościowcy (Artur Dziambor). W poniedziałek w Radiu Plus szef koła Konfederacji poseł Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, został zapytany, czy ostatnie wydarzenia to "powolny rozpad Konfederacji".

- Zdecydowanie nie. Konfederacja się umacnia i porządkuje szeregi przed wyborami. Jesteśmy na etapie rozmów o listach - odparł dodając, że zakończyły się prawybory w partii Nowa Nadzieja.

Co oznacza "porządkowanie szeregów"? - Że ustalamy, kto chce pracować na ten szyld i startować wspólnie do Sejmu, a kto jest zajęty jakimiś intrygami czy chodzeniem po mediach i narzekaniem na swoją własną formację - mówił Bosak. - Artur Dziambor zaliczył wielomiesięczny festiwal narzekania na Konfederację w mediach i chwalenia innych partii opozycyjnych - oświadczył. - Nikt nikogo w Konfederacji nie trzyma na siłę - dodał.

Odnosząc się do decyzji Tomasza Grabarczyka szef koła Konfederacji powiedział, że oznacza ona, że "wśród Wolnościowców też występują różne postawy". W poniedziałek posłowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz mają wystąpić na konferencji prasowej. - Spokojnie czekamy, co tam dzisiaj ogłoszą - skomentował Bosak.

- Mówimy o 3-4 osobach, natomiast Konfederacja to tysiące ludzi - zaznaczył. W Sejmie koło Konfederacji liczy - z Dziamborem i pozostałymi członkami Wolnościowców - 12 osób. Na uwagę, że odejście trzech posłów byłoby "bardzo znaczące" Krzysztof Bosak odparł: - To nie jest ważna strata, dlatego że do wyborów zostało kilka miesięcy i teraz ważne jest dobre przeprowadzenie kampanii wyborczej i to, co będzie w następnym Sejmie.

- Chcemy posłów dynamicznych, lojalnych, zorientowanych na działanie na rzecz programu i wyborców, a nie swoich miejsc wyborczych - powiedział szef koła Konfederacji.

- W każdej partii przed wyborami są różne napięcia. Nie będę idealizował polityki, nie będę mówił, że u nas tych napięć nie ma, natomiast dla wyborcy istotny jest rezultat. (...) Naszym celem jest wypchnięcie jak największej liczby bezideowych, skompromitowanych polityków z Sejmu - zadeklarował Krzysztof Bosak.