W piątek Pomaska zamieściła na Twitterze link do wywiadu z Sebastianem Kościelnikiem, oceniając, że była premier „okazała się zwykłą oszustką”. „Zniszczyła życie młodemu bezbronnemu w starciu z władzą chłopakowi” - dodała i zwracając się do kierowcy fiata seicento zapowiedziała, że „nigdy nie będzie szedł sam”.

Reklama

W publikacji Wirtualnej Polski, którą udostępniła posłanka PO, Kościelnik opowiadał o nieprawidłowościach ze strony policji, wymuszaniu przyznania się do winy i zniechęcaniu go do korzystania z usług adwokata. Stwierdził też, że czuje się oszukany przez Beatę Szydło, która po wypadku, do którego doszło w lutym 2017 roku, zapewniała go w liście, że oczekuje równego traktowania wszystkich uczestników zdarzenia.

Na to, że od wypadku minęło równo sześć lat, zwrócił uwagę na Twitterze także sam Kościelnik. „Jak można mówić o równości, gdy cały aparat państwa został zaangażowany do działania wobec obywatela, który miał czelność stanąć władzy na drodze?” - pytał w swoim wpisie. „Zabrakłoby tu miejsca, bym mógł opisać całokształt tego koszmaru, które zmieniło moje życie, w wieczną tułaczkę po sądach i nieustanny stres po dziś dzień” - dodał, podkreślając swoją nadzieję na uniewinnienie.

Do wpisu posłanki PO nawiązała Beata Szydło. „Niech się pani zastanowi nad tym, co napisała i nad sobą samą” - napisała była premier, obecnie eurodeputowana. „A za ten wpis otrzyma pani pozew” - zapowiedziała.

Reklama

W odpowiedzi Pomaska oceniła, że „to będzie ciekawy proces”. „Chcę zobaczyć jak (Beata Szydło - red.) tłumaczy, dlaczego oficer BOR kłamał ws. zderzenia kolumny Szydło z seicento, dlaczego zniszczona została płyta z nagraniem wypadku, dlaczego nie reagowała, gdy TVP niszczyła tego młodego chłopaka” - napisała. Wtórował jej partyjny kolega Tomasz Siemoniak. „To że pani Beata Szydło śmie się w ogóle odzywać w sprawie pana Sebastiana Kościelnika i wypadku swojej kolumny jest po prostu niesłychane” - zauważył wiceszef PO, którego zdaniem była premier „nie ma wstydu”.

Czytaj więcej Polityka Hołownia i Kosiniak-Kamysz zaczynają od ekspertów Droga do uformowania się wyborczego kształtu opozycji nie jest i nie będzie prosta. Dla Szymona Hołowni zaczyna się w tym tygodniu. We wtorek liderzy PSL i Polski 2050 ogłosili rozpoczęcie prac programowych, w piątek - zespół ekspercki, który będzie te prace prowadził.

„Partyjni koledzy pana Kościelnika z PO rzucili się na mnie od rana ze swoimi obelgami i kłamstwami. To skoordynowana kampania nienawiści - typowa metoda PO” - oceniła w kolejnym wpisie Beata Szydło. Według niej politycy PO „najwyraźniej nie potrafią robić nic innego poza szerzeniem prymitywnego hejtu”.