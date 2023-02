Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 351 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po wizycie w Wielkiej Brytanii Wołodymyr Zełenski odwiedził Paryż i został odznaczony Legią Honorową przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.

Od początku wojny na Ukrainie, rośnie lista tajemniczych zgonów krytyków Władimira Putina. Przedłużająca się wojna, która w planach Kremla miała zakończyć się już nawet po kilku dniach, może spowodować, że prezydent Rosji coraz częściej będzie korzystał ze wsparcia swoich służb bezpieczeństwa i wywiadu, które przebywają na Zachodzie.

Rosyjski rząd i działający za granicą agenci byli powiązani z serią zabójstw w ostatnich latach, zwłaszcza w Europie. Amerykańskie i ukraińskie źródła rządowe uważają, że Kreml chce wyrównać rachunki, zwłaszcza z dysydentami i dezerterami. Te same źródła zgadzają się, że Rosja może po wojnie obrać sobie za cel niektórych z wielu zagranicznych ochotników, którzy przyłączyli się do ukraińskiej armii, jako odwet po powrocie do domu.

Już teraz pojawiło się kilka historii o agentach rosyjskiego wywiadu rozmieszczonych za granicą: seria podejrzanych zgonów oligarchów na całym świecie, nieudane zamachy bombowe w Hiszpanii, udaremniona próba zabójstwa krytyka Kremla we Francji, rosyjski szpieg wojskowy (GRU) złapany w Przemyślu, wyrzuceni z Bułgarii i Czech dyplomaci w związku z atakami na składy amunicji - to długa lista zdarzeń, z którą powiązani są Rosjanie.

- Możliwości rosyjskich służb specjalnych i zasięg ich działania są ogromne - powiedziało źródło wywiadowcze USA cytowane przez Vice. Według niego na terytorium Stanów Zjednoczonych działają nawet organizacje powiązane z Rosją, które są zdolne do przeprowadzania śmiertelnych operacji. Jednocześnie źródło wskazuje, że próba dokonania ataku na terenie USA mogłaby być dla Kremla zbyt ryzykowna. Takich oporów Rosjanie nie mają w Europie.

- Rosja kontynuuje swoje tajne operacje w różnych krajach, planując zamachy, w tym na uciekinierów i defetystów - powiedziało Vice, źródło w tajnej sekcji ukraińskich służb bezpieczeństwa.

Wielka Brytania oskarżyła Rosję o zabicie na jej terytorium byłych funkcjonariuszy rosyjskich służb specjalnych. Najpierw organy ścigania znalazły rosyjski trop w otruciu polonem-210 byłego oficera FSB Aleksandra Litwinienki. Niepowodzeniem zakończyła się próba otrucia Siergieja Skripala.

Grupa badawcza Bellingcat twierdziła, że członkowie rosyjskich służb specjalnych zorganizowali otrucie prominentnych opozycjonistów - Aleksieja Nawalnego, Dmitrija Bykowa i Władimira Kara-Murza.