Prezydent nie będzie zwlekać ws. ustawy sądowej

Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy? To pytanie, które jest elementem debaty publicznej od kilkunastu miesięcy. Ale wraz z niedawnym głosowaniem w Sejmie możemy być bliżej niż dalej do odpowiedzi. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który ma zgodnie z Konstytucją 21 dni na podjęcie decyzji o losach ustawy.