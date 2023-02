"Rzeczpospolita": Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat więzienia. Za co?

Swiatłana Cichanouska: Za nieobojętność i niezłomność. Za prawo do obrony swojego wyboru. W tak zwanym sądzie nie usłyszeliśmy ani jednego zarzutu, który nie zostałby spreparowany. Przeciętni Polacy pewnie się dziwią, bo to nienormalna historia. Mieszkając w państwie prawa trudno wyobrazić takie rzeczy, ale dzięki postawie Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys, Polacy słyszą o problemach Białorusinów. Dlaczego całkowicie niewinny człowiek i jeden z liderów Związku Polaków siedzi za kratami? Bo dziesiątki tysięcy ludzi na Białorusi siedzą za nic. Taka jest skala bezprawia w naszym kraju. Ludzi wsadzają za kraty za niewłaściwe barwy, za antyłukaszenkowskie, antywojenne i proukraińskie poglądy.

Jeszcze w maju 2021 roku trzy działaczki mniejszości polskiej na Białorusi wyjechały za granicę dzięki zabiegom polskiej dyplomacji. Podobno Andrzej Poczobut nie chciał opuszczać Białorusi.

Dzięki postawie Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys, Polacy słyszą o problemach Białorusinów Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji

To świadczy o tym, że ma swoje zasady. To znaczy, że los Białorusi nie jest mu obojętny. Andrzej Poczobut poczuwa się do odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju. Jest Polakiem, ale trochę też Białorusinem. Dokonując takich wyborów staje po stronie Białorusi. To zasługuje na wielki szacunek. Skazując Poczobuta, zamykając polskie szkoły i niszcząc polskie miejsca pamięci, reżim okazuje brak szacunku wobec Polaków, mści się na Polsce za wsparcie wolnej Białorusi. To dno. Niestety wielu Białorusinów już zdążyło przyzwyczaić się do takich wiadomości, do ciągłych zatrzymań i represji, do tego szaleństwa. Ludzie przewijają dalej ogrom takich wiadomości w swoich smartfonach. To nienormalne. Przyzwyczajają się do tortur, do wojny. Tak nie powinno być.

