O decyzji w mediach społecznościowych poinformował Taras Melnyczuk, stały przedstawiciel rządu Ukrainy w ukraińskim parlamencie, Radzie Najwyższej.

Reklama

"Umowa między rządem Ukrainy a rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, zawarta 27 sierpnia 1996 roku, oraz Protokół między Radą Ministrów Ukrainy a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie zmian do Umowy między rządem Ukrainy a rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych z 26 listopada 2010 roku zostały rozwiązane" - przekazał Melnyczuk.

Czytaj więcej Kosmos Odkryto 12 nowych księżyców Jowisza. Planeta została rekordzistką Po tym, jak astronomowie odkryli 12 nowych księżyców Jowisza, planeta ta ma najwięcej znanych naturalnych satelitów w Układzie Słonecznym.

Jak podała ukraińska agencja Ukrinfor, przedmiotowa umowa była kiedyś fundamentalnym dokumentem regulującym współpracę dwustronną Ukrainy i Rosji w dziedzinie badań i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kreml tłumaczy, dlaczego wojna wciąż trwa Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, dlaczego wojna Rosji z Ukrainą - nazywana przez Moskwę "specjalną operacją wojskową" - nie została dotąd zakończona.

Od blisko roku na Ukrainie trwa wojna. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. Obecnie walki toczą się głównie na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andrij Czerniak w rozmowie z "Kyiv Post" 1 lutego mówił, że prezydent Rosji Władimir Putin miał nakazać rosyjskiej armii zajęcie obwodów ługańskiego i donieckiego do marca 2023 roku.