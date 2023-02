Czarzasty, który gościł w piątek w Lublinie, gdzie spotkał się z sympatykami lewicy w ramach trasy „Bezpieczna Rodzina”, podkreślił, że jednym z powodów, dla których taki wniosek powinien zostać złożony, jest ujawniona przez TVN24 sprawa tzw. programu „willa plus”. - To afera to skandal i polityczna kradzież. Robi to partia, która obejmując władzę twierdziła, iż robi to, aby nigdy takie rzeczy się nie wydarzyły – komentował.

Reklama

Zdaniem Nowej Lewicy PiS w związku ze zbliżającymi się wyborami będzie szukał kozła ofiarnego, który weźmie odpowiedzialność za aferę. - Ta osoba nie będzie siedziała w jednej z tych willi, która została przekazana, ale będzie siedziała w miejscu, które willą nie jest – ocenił Czarzasty, według którego odpowiedzialni za tę sprawę poniosą odpowiedzialność, dopiero wtedy, kiedy wymiar sprawiedliwości w Polsce zostanie odpolityczniony. - Do października nikt nie odpowie, ale później, jak opozycja przejmie władzę – zapowiedział.

Czytaj więcej Polityka "Willa plus". Bosak: Ta władza powinna zostać wywieziona na taczkach W sytuacji, gdy ludziom podniesiono podatki, rozdawanie sobie milionów na budynki jest skrajnie nieprzyzwoite - powiedział poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, komentując w Radiu Zet sprawę tzw. programu "willa plus".

Wniosek o wotum nieufności dla Czarnka uzasadniała posłanka Beata Maciejewska. W jej opinii minister Czarnek „jest szkodnikiem polskiej edukacji i udowadnia to na każdym kroku”.

- Dzisiaj mamy aferę związaną z tym, że rozdaje on wille i pieniądze oraz stołki swoim, ludziom związanym z PiS i mówi o tym bardzo otwarcie. Mówi też, że nie będzie dawał innym, nawet tym, którzy otrzymali wysoką punktację w ocenie stosownych komisji - argumentowała posłanka, zdaniem której Czarnek „jest najgorszym ministrem edukacji w historii Polski”.

Reklama

- Ostatnio słyszeliśmy jego słowa, które są upokarzające dla nauczycielek i nauczycieli, że już niedługo nie będzie ich tak wielu potrzeba. Mamy też jego zapewnienia, że na razie nie będzie też żadnych podwyżek. Lewica apeluje, aby pracownicy oświaty takie podwyżki dostali. To jest szczególnie istotne dla kobiet, ponieważ w szczególnie w szkołach podstawowych pracuje bardzo wiele pań i to na bardzo śmieciowych pensjach - podkreśliła Maciejewska.

Z kolei Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy w Sejmie, zapowiedział, że politycy PiS zamieszani w afery „nie będą żyć w willach, ale w więzieniu”. - Obóz władzy, wie, że coś tu śmierdzi, że kasa poszła na lewo, ale wszyscy zatykają nosy, ponieważ wierzą, że i oni na tej willi skorzystają – ocenił.