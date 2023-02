Jeżeli nie będzie porozumienia senackiego, to nie zasługujemy na to, by nazywać się politykami. Polityka to służba. I każdy, kto wystawi kandydata lub kandydatkę wbrew paktowi senackiemu będzie zdrajcą - mówi prezydent Sopotu i prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, Jacek Karnowski.