Nawalny, po powrocie do Rosji w 2021 roku, trafił do więzienia za złamanie zasad warunkowego zawieszenia kary. Już w czasie pobytu w więzieniu został skazany na 9 lat za oszustwa i obrazę sądu. Przeciwko opozycjoniście toczy się też proces o "promowanie terroryzmu", za co grozi mu nawet 30 lat więzienia.



Nawalny w odpowiedzi na pytanie " ile jeszcze takich rocznicowych wpisów trzeba będzie napisać?" odpowiada: "Życie i wydarzenia wokół nas podpowiadają nam odpowiedź: tyle, ile będzie trzeba".

"Naszą biedną, wyczerpaną Ojczyznę trzeba ratować. Została splądrowana, poraniona, wciągnięta w agresywną wojnę i zamieniona w więzienie prowadzone przez najbardziej pozbawionych skrupułów i kłamliwych łajdaków" - pisze opozycjonista.



"Każdy sprzeciw wobec tego gangu - nawet, jeśli tylko symboliczny przy moich obecnie ograniczonych możliwościach - jest ważny" - dodaje Nawalny.



"Mówiłem to dwa lata temu i powiem znowu: Rosja jest moim krajem. urodziłem się i wychowałem tu, moje rodzice są tu, założyłem tu rodzinę - znalazłem ukochaną i mam z nią dzieci" - podkreśla.



"Jestem w pełni oddanym obywatelem i mam prawo jednoczyć się z podobnie myślącymi ludźmi i być politycznie aktywnym. Jest nas mnóstwo, z pewnością więcej, niż skorumpowanych sędziów, łżących propagandystów i kremlowskich oprychów" - dodaje Nawalny.



"Nie oddam im mojej ojczyzny i wierzę, że ciemność ostatecznie się rozproszy. Ale tak długo, jak trwa, będę robił co mogę, próbował robić to, co jest słuszne i wzywał wszystkich, by nie porzucali nadziei. Rosja będzie szczęśliwa!" - podsumowuje Nawalny.