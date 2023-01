Pistorius miałby zastąpić Christine Lambrecht, która zrezygnowała z tego stanowiska w poniedziałek.

Do zmiany ministra obrony Niemiec dochodzi w momencie, gdy rośnie presja na Niemcy, by te zgodziły się na reeksport czołgów Leopard 2 na Ukrainę i by same dostarczyły swoje czołgi tego typu Ukrainie.

Decyzja Niemiec ws. zgody na przekazanie czołgów Leopard Ukrainie ma zapaść w tym tygodniu. Na 20 stycznia zaplanowane jest w Niemczech spotkanie tzw. grupy Ramstein - przedstawicieli państw, na czele z USA, które dostarczają pomoc wojskową Ukrainie.



Jeśli ministrem miałby zostać Pistorius oznaczałoby to pewnie głębszą rekonstrukcję rządu, ponieważ Scholz deklarował, że w jego rządzie będzie tylu samo mężczyzn, co kobiet na stanowiskach ministrów.

Pistorius był szefem MSW w Dolnej Saksonii od 2013 roku. W 2019 roku ubiegał się o stanowisko przywódcy SPD.



Pistorius jest w związku z byłą żoną kanclerza Niemiec, Gerharda Schroedera, Doris Schroeder-Kopf.