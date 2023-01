Szymon Hołownia, lider Polski 2050, odniósł się w rozmowie z Polsat News do głosowania w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma być krokiem w kierunku uzyskania przez Polskę pieniędzy z KPO. Ugrupowanie polityka zagłosowało w piątek przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym, w kształcie, w jakim opuściła sejmową komisję, co wywołało kontrowersje w środowisku opozycji.

- Pani Gajewska czy pan Budka, którzy mnie obrażali w tym dniach, kiedy już nie mają, co powiedzieć, to się zaczynają argumenty ad personam - powiedział Hołownia. Jak podkreślił, przeprowadził konstruktywną rozmowę i zakomunikował swoje zamiary liderom opozycji – między innymi Donaldowi Tuskowi czy Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

- Mają kłopot z tym, że połamali własne sumienia i zagłosowali za ustawą, która jest niekonstytucyjna i nie przyniesie Polsce żadnych pieniędzy w szybkim terminie. Bo sam Morawiecki mówi, że pieniądze będą w trzecim lub czwartym kwartale - stwierdził polityk. - To teraz my będziemy te pieniądze dawali, żeby Kaczyński je dzielił, kiedy może je rozkraść? - dodał.

Zdaniem Hołowni, pieniądze mogły trafić już do nowego rządu, który by je uzyskał z Brukseli w ciągu miesiąca i "na czysto rozdał". - Po co robić taki prezent Kaczyńskiemu? - pytał.

Jak tłumaczył lider Polski 2050, zapisy ustawy mogą sparaliżować Najwyższy Sąd Administracyjny. - To jest cały Kaczyński. Przychodzi i mówi: wreszcie po dwóch latach włączę wam ciepłą wodę, ale sorry muszę ukraść wam lodówkę. Tak to działa, a ja się na takie szantaże nie zgadzam - powiedział Hołownia.

Zdaniem polityka w Senacie ustawa powinna zostać odrzucona w całości, żeby wróciła do Sejmu. Wówczas – w jego opinii – nie zyska odpowiedniego poparcia i będzie musiał zagłosować za nią Zbigniew Ziobro, który od początku był jej krytykiem. Jeżeli minister sprawiedliwości nie zagłosuje "za", to zdaniem Hołowni "złamie deal, jaki ma z Kaczyńskim”. - Wywołujemy kryzys w koalicji rządowej i patrzymy, do czego to doprowadzi - ocenił. - Kaczyński, Morawiecki i Ziobro blokują pieniądze Polaków od dwóch lat - zaznaczył Szymon Hołownia.