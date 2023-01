Brudziński, gość "Wydarzeń" w Polsat News pytany był m.in. o przeciągający się spór polityków Zjednoczonej Prawicy w sprawie ustawy o SN, od której w dużym stopniu uzależnione jest odblokowanie pieniędzy dla Polski z KPO.



Europoseł przekonywał, że każdemu uczestnikowi tej "dyskusji" zależy, aby polski wymiar sprawiedliwości, w tym SN, działały jak najsprawniej, a zapisy były zgodne z konstytucją, ale, z drugiej strony "bardzo istotna w całej tej sprawie jest przecież suwerenność".

- Nie może być tak, że to brukselscy urzędnicy będą nam pisać tak ważne ustawy - stwierdził.

Czytaj więcej Polityka Mimo wzrostu stawki VAT, paliwa nie zdrożały. Moskwa: Cieszmy się, że nie ma podwyżek Wraz z początkiem roku powróciła 23-proc. stawka VAT na paliwa, ale utrzymały się ceny na stacjach. W ostatnich miesiącach Orlen korzystał z pozycji monopolisty i zawyżał hurtowe ceny? - Gdyby były jakiekolwiek nieprawidłowe zachowania na rynku, zawsze mamy UOKiK, który może interweniować - uważa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W związku z trwającym konfliktem wiceprezesa PiS zapytano o ewentualny rozwód PiS i Solidarnej Polski przed nadchodzącymi wyborami i start z osobnych list.



Brudziński ocenił, że nie ma innej drogi, jak wspólny start.



- Dopóki Zjednoczona Prawica jest zjednoczona, to wygrywamy. Jak będziemy podzieleni, to przerżniemy wybory tak, że - jak mawiał Zagłoba - "zginiemy marnie my i pchły nasze - oświadczył, przywołując przykład "niegdyś bardzo silnego" SLD.



Kolejną poruszoną kwestią były ceny paliwa, pozostające na tym samym poziomie mimo wzrostu podatku vat z 8 do 23 proc. Ten manewr PKN Orlen wywołał głosy oburzenia, że spółka kierowana przez Daniela Obajtka od listopada zawyżała ceny paliwa na stacjach.



Sam Obajtek tłumaczył te działania "obawami, że kierowcy wpadną w panikę".

Pytany o to, czy "wkurzenie" kierowców może doprowadzić do obalenia władzy PiS, Brudziński stwierdził, że "stawianie zarzutu PiS czy prezesowi Obajtkowi, że ceny nie poszły do góry, jest z pogranicza kabaretu politycznego".



- Sądzę, że ci wkurzeni kierowcy to tak naprawdę kierowcy limuzyn Platformy Obywatelskiej czy innych partii opozycyjnych - powiedział wiceprezes PiS.