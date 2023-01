Poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk mówił w rozmowie z TVN24 między innymi o projekcie zmian w Kodeksie wyborczym złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość. - To jest w ogóle jakaś gigantyczna kompromitacja tej władzy - stwierdził. - Takie przyznanie się do tego, że autobusy w Polsce do małych miejscowości mają odjeżdżać nie codziennie, tylko raz na cztery lata - dodał i ocenił, że jest to "gigantyczna pogarda dla ludzi”, gdyż "traktuje się ich tylko jako wyborców".

- Zawsze wtedy, kiedy są rzeczy związane z frekwencją, to będziemy się do nich życzliwie ustosunkowywać - powiedział Tomczyk. - Mimo że absolutnie wiemy, jakie są intencje tej władzy. Bo dziwnym trafem po siedmiu latach rządu PiS-u, rząd PiS-u sobie przypomniał, że warto by było zadbać o to, żeby ludzie chodzili na wybory - dodał.

Poseł zapytany został także o możliwość nadania praw wyborczych 16-latkom. - Raczej na tym etapie nie - odpowiedział, zaznaczając, że z badań wynika, iż większość Polaków jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Dodał też, że wymagałoby ono zmiany konstytucji. - Bardzo ciekawym wydaje się rozwiązanie prowadzenia głosowania przez internet. Ale ja uważam, że to jest przyszłość. Powinniśmy robić wszystko, żeby każdy mógł głosować wtedy, kiedy chce - podkreślił.

"Sprzedaż Lotosu skrajnie zła"

Cezary Tomczyk mówił także o fuzji Lotosu z Orlenem. - Chciałbym unieważnić sprzedaż Lotosu - przyznał Tomczyk. - To był absolutnie proces szkodliwy dla państwa polskiego - dodał. - Uważam, że sprzedaż Lotosu jest skrajnie zła - ocenił polityk.

- Polska była właścicielem i Lotosu, i Orlenu. Rząd kontrolował obie te spółki i postanowił je połączyć - stwierdził i dodał, że kiedy Komisja Europejska postawiła warunek wyzbycia się części własności, "wtedy każdy normalny rząd powinien powiedzieć: to się nam nie opłaca. I tu powinien nastąpić koniec tej transakcji". - A polski rząd doszedł do wniosku, że ze względów jakichś ideologicznych - bo nie rozumiem prawdziwego powodu - wyprzeda część majątku narodowego, żeby na siłę doprowadzić do fuzji - zaznaczył.

Wspólna lista na wybory

Zapytany o stworzenie wspólnej listy opozycji na wybory parlamentarne, poseł Tomczyk stwierdził: „Z naszej strony w tej sprawie nic się nie zmieniło”. - Z naszej strony wszystko, co mogło w tej sprawie paść, padło - dodał. - Z naszej strony pełna deklaracja została zaprezentowana przez Donalda Tuska - dodał, mówiąc, iż lider PO apelował o utworzenie jednej listy. - Mogę jasno powiedzieć i z pełną odpowiedzialnością w imieniu Platformy, że na pewno osobno z Konfederacją. A razem z Razem - zapewnił.