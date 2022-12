Na konferencji prasowej w KPRM rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany, czy - w związku z informacjami o fali zachorowań na grypę oraz przypadkach wirusa RSV wśród dzieci - wprowadzony będzie obowiązek noszenia maseczek. Padło też pytanie o to, czy planowane jest codzienne informowanie o liczbie przypadków wirusa grypy, wirusa RSV oraz koronawirusa SARS-CoV-2.

- Co do kwestii związanych z maseczkami, polski rząd nie planuje wprowadzenia obowiązku maseczek - oświadczył Piotr Müller.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Wiceminister zdrowia: Kontakty międzyludzkie powodują, że nabywamy w naturalny sposób odporność W szpitalach jest dość duża liczba dzieci z wirusem RSV. Wydaje się, że COVID-19, jest w tej chwili w odwrocie - mówił na antenie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powiedział też, dlaczego po napływie milionów osób z Ukrainy nie odnotowano w Polsce wzrostów liczby zakażeń koronawirusem.

- Jeżeli chodzi o generalne wszelkie zachowania dotyczące możliwości zmniejszenia ryzyka zachorowań, to myślę, że ta świadomość jest dosyć wysoka u polskich obywateli, w szczególności w okresie COVID-u - więc każdy, kto chce się zabezpieczyć w lepszy sposób może przecież i nosić maseczkę, i może podejmować inne działania, które temu (chorobie - red.) zapobiegają - dodał.

Rzecznik rządu odniósł się też do kwestii raportowania. - Tutaj musiałoby się wypowiedzieć Ministerstwo Zdrowia - zastrzegł. - Na ten moment takiej decyzji nie ma, żeby takie raportowanie codzienne przedstawiać, bo to też jest określone zadanie o charakterze biurokratycznym, które dodatkowo spada na poszczególne jednostki służby zdrowia, więc nie wiem, czy to jest (...) zadanie, które chcemy dodatkowo zlecać jednostkom - zaznaczył.

Liczba nowych przypadków SARS-CoV-2 oraz zgonów związanych z COVID-19 były codziennie podawane przez Ministerstwo Zdrowia na Twitterze do kwietnia 2022 roku, od tamtej pory dane te publikowane są w rządowym serwisie internetowym.

Czytaj więcej Polityka Niedzielski o walce z epidemią: Polityka izolowania się nie sprawdza Ja nawet w tym momencie rekomenduję, aby w miejscach, które są gęsto zaludnione, gdzie mamy miejsca publiczne, w których jest dużo osób, bo tych infekcji jest naprawdę dużo, żeby po prostu nosić maseczkę - mówił w rozmowie z Michałem Kolanko minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Dane dotyczące zachorowań i podejrzenia zachorowań na grypę publikuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB. Według tego źródła, w okresie od 16 do 22 grudnia 2022 r. zarejestrowano w Polsce 296,9 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. "Średnia dzienna zapadalność wynosiła 111,4 na 100 tys. ludności" - czytamy. Podano, że odnotowano jeden zgon z powodu grypy.