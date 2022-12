- Trzeba patrzeć w przyszłość z optymizmem. Ten rok był wyjątkowo trudny. Jak go podsumujemy to rzeczywiście rodziny otrzymały spektakularne wsparcie - mówiła minister pytana o wyzwania jakie stoją przed jej resortem na 2023 rok. Wskazała przy tym tarcze antyinflacyjne i "utrzymanie wszystkich programów społecznych".

- Nowy rok to nowe wyzwania, związane z tym, co działo się w 2022 r. - dodała.

Maląg była następnie pytana co rząd przygotował dla seniorów na 2023 rok.

- Seniorów czekają zmiany od 1 marca - wówczas następuje waloryzacja rent i emerytur. Minimalny wzrost emerytury będzie o 250 zł, czyli minimalna emerytura będzie wynosiła w Polsce 1 588 zł. Powyżej tej kwoty będzie waloryzacja procentowa. Na dziś jest to ok. 14 proc. Ta waloryzacja będzie zależna od tego, jaka będzie średnioroczna inflacja za kończący się rok. Sama waloryzacja to ponad 42 mld zł - wyliczała minister.

- Seniorzy mogą liczyć też na 13 emeryturę, która jest na stałe wpisana w świadczenia dla emerytów, ona jest na poziomie minimalnej emerytury. Zapowiedziana 14 emerytura, która dotychczas była świadczeniem jednorazowym, zostaje na stałe, jest decyzja podjęta. To też będzie poziom emerytury minimalnej - dodała.

A jakie propozycje ma rząd dla młodych rodzin?



- Dla młodych, przede wszystkim dla rodzin z małymi dziećmi, wprowadziliśmy rodzinny kapitał opiekuńczy, będzie kontynuowany, to wsparcie już dzisiaj ponad 600 tys. dzieci otrzymuje. W roku 2023 takie turbo doładowanie w opiece nad dziećmi do lat trzech: program Maluch+, 5,5 mld zł, to będą środki też unijne, 100 tys. miejsc opieki żłobkowej planujemy utworzyć - zapowiedziała Maląg.



A co z programem 500plus - czy świadczenie to zostanie zwaloryzowane w związku z wysoką inflacją?

- Na to świadczenie, które zmieniło oblicze polskich rodzin, to inwestycja w rodzinę. To przede wszystkim ponad 213 mld zł, które trafiło do rodzin. Dziś 7 mln dzieci, każdego miesiąca, otrzymuje to świadczenie. My, patrząc na politykę prorodzinną w sposób kompleksowy, długofalowy, wprowadzamy dodatkowe świadczenia - np. rodzinny kapitał opiekuńczy. Jeśli chodzi o inflację to jest i tarcza antyinflacyjna, i dodatki osłonowe - odparła.

Dopytywana czy rząd przewiduje waloryzację 500plus, Maląg odparła: - Nie planujemy w budżecie, aby waloryzować świadczenie 500 plus.