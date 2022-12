Marlena Maląg została we wtorek zapytana w Telewizji Trwam o to, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje w przyszłym roku wypłatę 15. emerytury. Minister w odpowiedzi zwróciła uwagę, że Zjednoczona Prawica koncentruje się na dwóch aspektach wsparcia - dla rodzin z małymi dziećmi i dla seniorów.

- Od 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy, staramy się, aby przede wszystkim zmieniła się sytuacja osób starszych. Opieramy swoją politykę na takich dwóch silnych, stabilnych filarach: to jest i wsparcie finansowe, i aktywność osób starszych. I tutaj zadziało się naprawdę bardzo dużo. Od 1 stycznia, to już niedługo, minimalna emerytura po waloryzacji będzie wynosiła 1588 złotych. Planujemy w przyszłym roku waloryzację kwotowo-procentową, co oznacza, minimalny wzrost o 250 złotych - to będzie do świadczenia do 1811 zł, a powyżej tej kwoty będzie waloryzacja procentowa. Tak jak już wcześniej zapowiadaliśmy, w lutym będzie znany ostateczny procent tej waloryzacji - ona jest uzależniona od poziomu inflacji i od wskaźnika przeciętnego wzrostu wynagrodzenia. W lutym będą dane i będziemy wiedzieć, jaka będzie ta waloryzacja. Wiemy natomiast, że to będzie rekordowa, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe. Będzie to ponad 42 miliardy złotych - wymieniała minister rodziny i polityki społecznej.



- I do tego co dochodzi? 13. emerytura, która już jest od lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy. 14. emerytura, która została już zapowiedziana i pracujemy nad tym projektem ustawy. Planujemy, że końcem miesiąca sierpnia, tak jak to było w tym roku, świadczenie to będziemy wypłacać - mówiła Maląg, przechodząc do odpowiedzi na pytanie, czy będzie także 15. emerytura.

- Przypomnijmy sobie ten rok, który dobiega końca: zmiana w polityce podatkowej, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku 30-tysięcznej, podniesienie też progów podatkowych. Ale tylko ta 30-tysięczna kwota wolna od podatku powoduje, że seniorzy, którzy mają świadczenia do 2,5 tysiąca złotych, nie mają odprowadzanego podatku. Następnie: obniżenie stawek podatku z 17 do 12 proc., to kolejna zmiana pozytywna. Więc tak naprawdę staramy się, żeby w portfelach seniorów tych środków zostało jak najwięcej, żeby ta jesień życia była godna. Nie planujemy natomiast wprost wypłaty 15. emerytury - stwierdziła minister.

Maląg przekonywała, że „naprawdę jest to kolosalna różnica od roku 2015, kiedy Platforma Obywatelska sprawowała rządy, i PSL”. - Staramy się zmieniać tę rzeczywistość na miarę możliwości. Ten rok 2022 jest wyjątkowo trudny i myślę, że my w sposób bezprecedensowy jako rząd stawiamy na wsparcie dla rodzin. Przede wszystkim nie pozostawiamy rodzin samych sobie - mówiła.

Minister przyznała, że w związku z wysoką inflacją „na pewno sytuacja jest bardzo trudna”. - Dlatego też staramy się poprzez rozwiązania, które są wprowadzane, ulżyć Polakom. Nie zostawiamy ich samych sobie, a więc nie opowiadamy takich historii jak Donald Tusk, że gdyby miał przycisk „niskie - wysokie ceny”, to by ten przycisk włączał. My konkretne rozwiązania wprowadziliśmy - zwróciła uwagę Marlena Maląg.