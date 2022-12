Projekt kolejnej nowelizacji przepisów o Sądzie Najwyższym, który w zamierzeniu rządzących ma doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, wpłynął do Sejmu we wtorek.

W czwartek tuż przed tym, jak ustawą na sali plenarnej Sejmu mieli zająć się posłowie, złożony przez posłów PiS projekt ustawy został zdjęty z porządku obrad.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył, że "w związku z apelem prezydenta Andrzeja Dudy" marszałek Elżbieta Witek na wniosek szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego podjęła decyzję o zdjęciu projektu z porządku obrad. Sejm ma zająć się tematem na posiedzeniu, które rozpocznie się 11 stycznia.

Przeciw ustawie w formie zaproponowanej przez PiS jest koalicjant - Solidarna Polska, dlatego premier Mateusz Morawiecki liczy w tej kwestii na głosy posłów opozycji.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano, czy Sejm powinien przyjąć wynegocjowaną z Komisją Europejską ustawę o SN.

66,1 proc. uważa, że tak, z czego 26,5 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 39,6 proc. "raczej tak".

Innego zdania jest 18,9 proc. respondentów - 5,8 proc., udzieliło odpowiedzi "raczej nie", a 13,1 proc. "zdecydowanie nie". 14,9 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

W przypadku wyborców PiS, 66 proc. oceniło, że ustawa powinna zostać przyjęta. Uważa tak również większość wyborców opozycji - 58 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-18 grudnia na próbie 1000 osób.