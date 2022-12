Do końca dekady krajowa sieć autostrad i dróg ekspresowych ma być pełna

Poszerzenie autostrady A2 na odcinku pomiędzy Warszawą a Łodzią, budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej i zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 – to inwestycje należące do priorytetów drogowych w ramach nowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) do 2030 r.