Adwokat Saakaszwilego Szalwa Chaczapuridze poinformował w środę, że były prezydent rozpoczął nową głodówkę po tym, jak „odmówiono mu prawa do uczestniczenia w jego własnym procesie”. Polityk w liście, którego treść przekazał prawnik, wskazał, że jest to „pogwałcenie” gruzińskich i międzynarodowych norm. Podkreślił, że w rezultacie jest „zmuszony uciec się do skrajnej formy protestu - strajku głodowego”.

Po południu Saakaszwili poinformował jednak, że przerwał strajk głodowy, ponieważ „otrzymał wiadomość od posłów do Parlamentu Europejskiego wzywającą go do zaprzestania strajku”. Mieli oni zwrócić mu uwagę, by „nie dawał pretekstu służbom”, które mogłyby twierdzić, że były prezydent sam sobie szkodzi.



Saakaszwili stwierdził również, że europosłowie mieli mu obiecać „mobilizację wysiłków dyplomatycznych, aby zapewnić ochronę (jego) minimalnych praw”. „Jestem chory nie dlatego, że celowo nie jadłem, ale dlatego, że zostałem otruty” – podkreślił.

Saakaszwili potajemnie przybył do Gruzji prawdopodobnie 29 września ubiegłego roku. Kilka dni później został zatrzymany w Tbilisi. Gdy tylko trafił do więzienia w Rustawi, rozpoczął strajk głodowy, który pogorszył jego stan zdrowia.

Gruzińskie sądy wydały zaocznie w sprawie Saakaszwilego dwa wyroki, toczą się w jego sprawie także inne procesy. Przedstawiciele władz gruzińskich wielokrotnie zapowiadali, że zatrzymają go, gdy tylko przekroczy granicę. Posiadający ukraińskie obywatelstwo były prezydent uważa, że ​​jego uwięzienie jest nielegalne, a oskarżenia przeciwko niemu fałszywe i motywowane politycznie.