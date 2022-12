W nowym sondażu przeprowadzonym przez USA Today i Suffolk University dotyczącym potencjalnych kandydatów Republikanów na prezydenta w 2024 roku, gubernator Florydy Ron DeSantis prowadzi z Donaldem Trumpem aż 23 punktami.

Dobre wieści dla Trumpa pojawiły się w innym sondażu obejmującym ten sam okres, autorstwa Morning Consult, który dał mu 18-punktową przewagę nad DeSantisem. Ponadto strona internetowa FiveThirtyEight, zajmująca się badaniami opinii publicznej, nadal pokazuje Trumpa na prowadzeniu w większości sondaży.

Mimo to David Paleologos, dyrektor Centrum Badań Politycznych w Suffolk, powiedział USA Today: Republikanie i konserwatywni niezależni coraz częściej chcą Trumpizmu bez Trumpa.

To wszystko było widoczne we wzroście poparcia dla DeSantisa, byłego amerykańskiego prawnika wojskowego i kongresmena, który prowadził wyraźnie trumpistyczną twardą, teatralnie okrutną politykę jako gubernator Florydy, w szczególności w sprawie imigracji i edukacji.

Trump zadeklarował swój trzeci z rzędu start w wyścigu o nominację republikańską krótko po wyborach pośrednich. Byłemu prezydentowi grozi wiele spraw sądowych, związanych z próbą przewrotu wyborczego, przechowywaniem dokumentów z Białego Domu i jego sprawami biznesowymi.

USA Today informuje, że ich sondaż wykazał, że wśród wyborców republikańskich ustępuje entuzjazm dla kolejnego startu Trumpa.

"W lipcu 60 proc. Republikanów chciało, by Trump ponownie kandydował. W październiku liczba ta spadła do 56 proc.. Teraz spadła do 47 proc., co stanowi prawie równy podział z 45 proc., którzy nie chcą, aby startował po raz trzeci."

Gdyby doszło do kolejnego starcia Trumpa z Bidenem, górą byłby obecny prezydent (47-40). Biden zapowiedział, że podejmie decyzję o tym, czy będzie ponownie kandydował w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Biden przegrywa natomiast z DeSantisem (43-47).