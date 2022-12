Nowa prezydent Peru, Dina Boluarte, zapowiedziała, że będzie współpracować z Kongresem na rzecz tego, by wybory prezydenckie odbyły się wcześniej niż dotychczas proponowano i wezwała do spokoju.

Reklama

Boluarte, dotychczasowa wiceprezydent, została zaprzysiężona na urząd prezydenta w ubiegłą środę, po tym jak Pedro Castillo, prezydent Peru, próbował nielegalnie rozwiązać Kongres na kilka godzin przed tym, jak parlamentarzyści usunęli go z urzędu. Wkrótce potem Castillo został aresztowany.



Usunięcie prezydenta z urzędu wywołało niezadowolenie jego zwolenników, które przerodziło się, w czasem gwałtowne, uliczne protesty. Uczestnicy protestów domagają się natychmiastowych wyborów prezydenckich. W starciach z demonstrantami policja używała gazu łzawiącego i broni.



Wybory prezydenckie w Peru powinny odbyć się w 2026 roku. Boluarte zapowiedziała jednak, że będzie starał się doprowadzić do ich organizacji w kwietniu 2024 roku.

Czytaj więcej Polityka Kryzys polityczny w Peru. Prezydent próbował rozwiązać parlament, parlament go odwołał Parlament Peru zagłosował za usunięciem prezydenta Pedro Castillo z urzędu. Wcześniej prezydent ogłosił zamiar rozwiązania parlamentu i ustanowienia rządu nadzwyczajnego. Nową głową państwa została dotychczasowa wiceprezydent Dina Boluarte.

Reklama

- Organizuję spotkanie z komisją konstytucyjną (Kongresu), tak abyśmy razem mogli skrócić ten czas - zapowiedziała prezydent Peru dodając, że nie może przyspieszyć wyborów prezydenckich bez wsparcia Kongresu.



Castillo jest objęty śledztwem w sprawie organizowania spisku i rebelii.



- Zostałem niesprawiedliwie aresztowany - powiedział Castillo przed sądem dodając, że nie jest winny zarzutów, które się mu stawia.



We wpisach na Twitterze Castillo pisze, że "dochodzi do masakry jego narodu" i wzywa siły zbrojne do zakończenia przelewu krwi.

Czytaj więcej Polityka Członek marksistowskiej partii premierem Peru Nowy prezydent Peru Pedro Castillo desygnował na premiera członka swej marksistowskiej partii, deputowanego do Kongresu Guido Bellido.

Jak dotąd w czasie protestów zginęło pięcioro nastolatków i 38-letni mężczyzna.



Reklama

Niektórzy uczestnicy demonstracji podpalali budynki publiczne, atakowali posterunki policji i blokowali drogi, domagając się rezygnacji Boluarte, nowej konstytucji i rozwiązania Kongresu.



W Limie we wtorek nie działały szkoły. Co najmniej jeden sąd w stolicy przerwał działanie po tym, jak został obrzucony kamieniami.

Prezydent Meksyku, Andres Manuel Lopez Obrador ogłosił, że relacje jest kraju z Peru zostały zawieszone

Trzy lotniska w Peru - w regionie Apurimac, w mieście Arequipa i w Cusco - pozostawały we wtorek nieczynne w związku z zamieszkami.



Policja informowała, że we wtorek rano protestujący blokowali drogi w 13 z 24 regionów kraju.



W reakcji na zamieszki minister obrony Peru, Alberto Otarola poinformował, że rząd wprowadzi stan wyjątkowy na drogach, aby zagwarantować swobodę poruszania się.



Reklama

Siły Zbrojne otrzymały także zadanie "ochrony" infrastruktury krytycznej - w tym lotnisk i hydroelektrowni - poinformował Otarola.



Usuniętego z urzędu prezydenta bronią przywódcy niektórych państw regionu. Prezydent Meksyku, Andres Manuel Lopez Obrador ogłosił, że relacje jest kraju z Peru zostały zawieszone.



Boluarte zapowiedziała, że spotka się z przywódcami państw regionu, którzy bronią byłego prezydenta.



We wpisie na Twitterze Jaime Quito, parlamentarzysta z marksistowskiej partii Peru Libre, którą Castillo doprowadził do zwycięstwa wyborczego w 2021 roku, oskarżył Boluarte i zdominowany przez konserwatystów Kongres, o przeprowadzenie w kraju zamachu stanu.



"Wypowiedzieli wojnę narodowi" - podkreślił.