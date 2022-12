- Mielibyśmy powód do pełnej satysfakcji i publicznego szczęścia, gdybyśmy mogli ze spokojem obchodzić kolejną rocznicę naszego powrotu, w sensie politycznym, do Europy - mówił Tusk.



- Niestety ta rocznica nie jest obchodzona w czasie, w którym moglibyśmy powiedzieć, że ta sprawa znalazła swój definitywny happy end - dodał.



Były premier zauważył, że do rocznicy dochodzi "w przeddzień głosowania w Sejmie nad, de facto, przyszłością Polski w UE".

- Głosowanie ws. wotum nieufności dla ministra (Zbigniewa) Ziobro, nie jest typowym głosowaniem nad wotum nieufności dla któregoś z wielu ministrów. Waga tego głosowania ma głęboki wymiar symboliczny - podkreślił przewodniczący PO.

Tusk wspominał, że "nie wystarczyło rozpocząć procesu integracji z UE".

Każdy kto osłabia UE, naraża cały kontynent, a Polskę w szczególności, na zagrożenie wojną Donald Tusk, przewodniczący PO

- Musiała nastąpić sztafeta dwóch pokoleń, jak i różnych formacji politycznych, musieliśmy rozpocząć te negocjacje, zbudować elementarne zaufanie do Polski, do Polek i Polaków w całej Europie, co nie było takie proste po kilkudziesięciu latach komunizmu. To było możliwe dzięki nadzwyczajnej i w zasadzie bezprecedensowej jedności, która pozwoliła kontynuować ten wysiłek premierom od prawicy do lewicy. Wtedy to się wydawało naturalne. Nikomu to nie przeszkadzało, że mamy różne biografie, że reprezentujemy w polityce czasem różne wartości - wspominał Tusk.

- Tak jak dziś nie przeszkadza nam powiedzieć, że miejsce Polski jest w UE i nie pozwolimy, aby ten wielki wysiłek, nie tylko polityków, ale też milionów Polek i Polaków, aby ktoś ten wysiłek zmarnotrawił - zadeklarował przewodniczący PO.

- Europa to są prawa. A symbolem łamania tych praw stał się minister Ziobro. Europa to są pieniądze. Dziś mamy powód do satysfakcji także dzięki prawom europejskim. UE to jest też ten wielki, genialny, bezprecedensowy pomysł na pokój - mówił Tusk.

- Każdy kto osłabia UE, naraża cały kontynent, a Polskę w szczególności, na zagrożenie wojną. Apeluję do wszystkich o jedność podobną do tej, gdy prowadziliśmy negocjacje. Ta jedność gwarantowała nam sukcesy. Zwracam się do wszystkich, aby jednoczyli wysiłki w obronie tej fundamentalnej wartości. Jest wiele powodów, ale ten jeden wystarcza, aby budować jednolitą formację na czas wyborów. Nie trzeba więcej powodów, aby myśleć w politycznej kategorii o jedności. I takiej świadomej pracy na rzecz wspólnych priorytetów, świadomej współpracy na rzecz obrony Polski w Europie, życzę wszystkim - zakończył przewodniczący PO.