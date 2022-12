Żukowska o Ziobrze: PiS też ma dosyć tego szkodnika. Pomożemy się go pozbyć

- Pomagamy Prawu i Sprawiedliwości, wyciągamy pomocną dłoń, żeby Prawo i Sprawiedliwość wreszcie mogło się pozbyć tego szkodnika, którego doskonale wiem, że też mają dosyć - mówiła w RMF FM o Zbigniewie Ziobrze posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. - Zróbcie to panowie z Prawa i Sprawiedliwości. Macie tę szansę. Wyręczamy was, to nie wy składacie ten wniosek - dodała.