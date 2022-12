W listopadzie kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz koło Polski 2050 złożyły w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (Solidarna Polska). Jak informował przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS), komisja zajmie się wnioskiem w poniedziałek 12 grudnia, a Sejm rozpatrzy wniosek na posiedzeniu, które zaplanowano na 13 i 14 grudnia.

Marcin Romanowski w rozmowie z Radiem Maryja ocenił, że odpowiedź na pytanie, dlaczego opozycja złożyła wniosek w sprawie Ziobry, „można znaleźć w zawartości reklamówki jednej z sieci handlowych”. Nawiązał w ten sposób do zeznań Marcina W., wspólnika Marka Falenty, dotyczących afery podsłuchowej. - To jest ten strach właśnie ze strony polityków Platformy Obywatelskiej i całej opozycji przed odpowiedzialnością za to, co się działo za ich rządów - mówił wiceminister sprawiedliwości.

- Druga sprawa to przede wszystkim zdecydowana postawa, związana z ochroną polskiej suwerenności, to, że bronimy – pod każdym względem – suwerenności energetycznej, ekonomicznej, politycznej i w sferze wartości. Bronimy przed polityczną agresją, polityczną wojną hybrydową, którą Komisja Europejska, Bruksela (a w zasadzie Berlin) toczą z polskim państwem - stwierdził polityk Solidarnej Polski.

Romanowski starał się przekonać słuchaczy rozgłośni ojca Rydzyka, że za blokadę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie jest winna jego partia i rząd PiS, tylko „opozycja, która jeździ do Brukseli, skamle wręcz, wiesza się u klamek w Berlinie czy Brukseli i donosi na Polskę”. - To jest realny problem. Oczywiście, Bruksela, a w zasadzie Berlin, bardzo chętnie do podchwytuje, ale gdyby to nie polska opozycja, Donald Tusk, Radosław Sikorski czy inni, nie donosili na Polskę, to nie mieliby tego partnera, który podbija im piłeczkę. O to tutaj tak naprawdę chodzi - przemawiał, chwaląc jednocześnie Zbigniewa Ziobrę, który - według wiceministra - „jest tą osobą, która chroni polską suwerenność”.

- Tutaj nie chodzi wyłącznie o pieniądze z KPO – tutaj chodzi o coś znacznie więcej. To jest po prostu element pewnego szantażu politycznego. Ma on służyć w ostateczności temu, żeby – próbując nastraszyć Polaków – przekonać ich, żeby głosowali na PO. To oznacza, że zagraniczne ośrodki, Berlin w szczególności, chcą w ten sposób wpływać na decyzje Polaków. To jest oczywiście po myśli tych, którzy mają być wybrani, którzy mają być namiestnikami interesów niemieckich w Polsce. My mówimy „nie”. Uważamy, że Polacy powinni sami decydować o swoich sprawach - powiedział polityk z ugrupowania Zbigniewa Ziobry.



Zdaniem Marcina Romanowskiego debata w sprawie wniosku będzie okazją, „żeby po raz kolejny móc powiedzieć, co udało się przez te siedem lat zrobić, pokazać, że szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości zmienia się rzeczywiście na lepsze”.