- Wiatraki to 250 metrów stali. Półtora tysiąca, co najmniej, ton żelazobetonu, bez badania wód gruntowych wlanych w ziemie. To są smary i to jest pół tablicy Mendelejewa na łopatach, które w dodatku nikt nie wie w jaki sposób zutylizować - mówi o farmach wiatrowych europosłanka PiS Anna Zalewska, która namawia do zmian w ustawie wiatrakowej.